Las BRIF de Transición Ecológica colaboran en la extinción de incendios en Lugo, A Coruña y Baleares

Archivo - Helicópteros de los bomberos trabajan en labores de extinción del incendio forestal que comenzó en Simat, a 13 de septiembre de 2024, en Barcheta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) apoyan a las comunidades autónomas en la extinción de incendios en Lugo, A Coruña y Baleares.

En concreto, Transición Ecológica ha enviado a Fonsagrada (Lugo), Porto do Son (A Coruña) y Sa Pobla (Baleares) dos aviones FOCA de Labacolla, una brigada helitransportada de Tineo, un helicóptero Mike de Ibias, un equipo de prevención integral de incendios forestales de Lugo y un avión TANGO de Son Bonet.