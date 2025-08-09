Las BRIF de Transición Ecológica colaboran en los incendios de Ávila, León y Ourense

Archivo - Un helicóptero de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Cantabria trabaja en las labores de extinción de un incendio forestal en el valle de Ardisana, a 10 de marzo de 2023, en Llano, Asturias (España). - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) apoyan a las comunidades autónomas (CCAA) en la extinción de incendios de San Bartolomé de Pinares (Ávila), Benuza (León) y Chandrexa de Queixa (Ourense).

En concreto, Transición Ecológica ha desplegado una brigada helitransportada tipo 1 de La Iglesuela, una de tipo 2 de Puerto El Pico, un avión ALFA de Mirabel Aeródromo y dos aviones anfibios FOCA de Matacán, dos LIMA de Las Minas, una Unidad Móvil de Análisis y Planificación de Madrid y un avión ALFA de Rosinos.

Además, ha enviado un helicóptero MIKE de Ibias, una brigada helitransportada tipo 1 de Lubia, un avión anfibio FOCA de Torrejón, una brigada helitransportada tipo 1 de Laza, un avión anfibio FOCA de Zaragoza, una brigada helitransportada tipo 1de Tabuyo del Monte y una aeronave de coordinación tipo 1 de León.