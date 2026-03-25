Bruselas impulsa una estrategia para prevenir y combatir incendios forestales tras el peor verano de fuegos en décadas

Archivo - La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. - XAVIER LEJEUNE - Archivo

BRUSELAS, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una estrategia para prevenir y combatir incendios forestales ante el aumento en tamaño, frecuencia y capacidad destructiva de estos, y después de que el verano de 2025 haya marcado la "peor temporada" de fuegos desde que existen registros, con más de un millón de hectáreas arrasadas en toda la Unión Europea.

Para ello, el Ejecutivo comunitario ha creado una serie de directrices con ejemplos y recomendaciones para que los Estados miembro, gobiernos regionales y otras administraciones puedan saber cómo prevenir, prepararse, responder y recuperarse mejor ante los incendios forestales, unas orientaciones que será debatidas en el seno del Consejo (Estados).

Este plan, dividido en tres bloques, busca reforzar la resiliencia de Europa frente a "la creciente amenaza" de los incendios forestales y garantizar "una mayor protección" para los ciudadanos europeos, el medio ambiente, así como para las infraestructuras y el patrimonio cultural, según se lee en un comunicado de la Comisión Europea.

Más concretamente, la Comisión propondrá medidas de prevención basadas en los ecosistemas, como la creación de "paisajes resistentes al fuego", o la promoción de una "planificación territorial resiliente", aclarando a su vez las flexibilidades para los Estados miembro en la gestión de estos lugares en situaciones de emergencia, como incendios forestales, cuando "es necesario" actuar con rapidez para salvar vidas y proteger la biodiversidad.

Para facilitar la planificación a largo plazo, la Comisión también proporcionará directrices de evaluación de riesgos que los Estados miembro puedan integrar en sus informes nacionales. Además, espera aumentar la concienciación e implicar a la ciudadanía en la preparación frente a incendios, también con programas de formación para jóvenes.

AMPLIACIÓN DE LA FLOTA DE BOMBEROS

En cuanto a la preparación ante los incendios, la Comisión seguirá desplegando de forma preventiva bomberos en zonas de riesgo y fomentará el intercambio de expertos en extinción de incendios, promocionando a su vez la cooperación con regiones del mundo "especialmente afectadas por incendios".

Además, el Ejecutivo comunitario seguirá desarrollando el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, apoyado por el programa Copernicus, mejorando sus herramientas de alerta temprana y monitorización, y también avanzará en herramientas de modelización de incendios asistidas por Inteligencia Artificial para apoyar la toma de decisiones.

Tras detallar que difundirá mejor información a los Estados miembro sobre oportunidades de financiación para la prevención de incendios, ha informado de que ampliará la flota de lucha contra el fuego del programa rescUE adquiriendo 12 aviones y cinco helicópteros.

La Comisión trabaja además en la creación de un centro europeo de lucha contra incendios en Chipre, que servirá como centro regional para formación, ejercicios y preparación estacional, y que tendrá una doble función: operativa, para responder a emergencias, y de refuerzo de capacidades.

SIEMPRE ES MÁS BARATO PREVENIR UN INCENDIO

En una rueda de prensa desde Bruselas, la comisaria europea de Preparación, Roxana Mnzatu, ha cuantificado la magnitud de los incendios del pasado verano en toda la Unión Europea recordando que ardió "una superficie mayor" que todo el territorio de un Estado miembro como Chipre.

"No se trata solo de hectáreas quemadas, se trata de la vida y los medios de vida de nuestros ciudadanos, de la amenaza a nuestro suministro alimentario y de los más de 2.500 millones de daños a propiedades e infraestructuras que acumulamos año tras año", ha sostenido la comisaria de Rumanía.

Ha lamentado que los incendios forestales "ya no son un problema estacional en el Mediterráneo", y que "son una realidad europea que, por desgracia, avanza cada vez más rápido". Asimismo, ha constatado que "los incendios no conocen fronteras", y que por ese es importante "reforzar nuestra cooperación y solidaridad".

Así, ha defendido que prevenir un incendio "siempre es más barato que combatirlo", y ha detallado que hasta el 96% de los incendios originados en la Unión han sido provocados, por lo que "este tipo de catástrofes son evitables" y se debe concienciar mejor a los ciudadanos para que sean "la primera línea de defensa".

Del mismo modo, ha señalado que la gestión de los incendios forestales corresponde a los propios Estados, y que la Comisión solo está "para ayudar" y "apoyar" a las autoridades locales y regionales, como dando mejores recursos y formación a los bomberos forestales y a los voluntarios para la extinción de incendios.

"TENEMOS QUE COORDINARNOS MEJOR"

Por su parte, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha hecho un llamamiento a mejorar la respuesta ante los incendios forestales para que sea "más rápida", y se haga de forma "más eficaz", para que lo que es importante empezar por reforzar las capacidades y los medios disponibles para actuar sobre el terreno."

"En primer lugar, debemos coordinarnos mejor. Hay que dejar claro quién hace qué y con qué recursos cuenta cada uno, para poder apoyar donde más se necesita y actuar de forma conjunta", ha sostenido Lahbib, que ha recalcado la importancia de mejorar "la comunicación" sobre incendios para tener "una visión común" que permita actuar conjuntamente.

También ha calificado como "fundamental" que todas las administraciones dispongan de los recursos necesarios para anticiparse, ya que son los Estados quienes siempre son "los primeros en desplegar sus medios". Por ello, ha invitado a loa países a "coordinarse más, intercambiar experiencias y buenas prácticas, y a aprender unos de otros".

La comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, también ha intervenido en la rueda de prensa afirmando que la gestión forestal y activa del suelo también es "crucial" para proteger el entorno, aumentando la resiliencia y capacidad de recuperación de los terrenos quemados.

Ha puesto como ejemplo medidas como el pastoreo, el control de la humedad o el mantenimiento de la retención natural del agua, ya que todas ellas pueden actuar como cortafuegos frente a los incendios forestales.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de restaurar los sistemas que mantienen el suelo y la vegetación húmedos durante, una necesidad para la que "los agricultores, silvicultores y comunidades rurales son socios clave", ya que son quienes gestionan el terreno día a día.

La comisaria ha concluido destacando que la recuperación es también "una oportunidad para modernizar y apostar por un uso del suelo más resiliente" y para las economías locales, incluidas soluciones basadas en la naturaleza.