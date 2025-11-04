Bustinduy defiende que la Ley de Consumo Sostenible "luchará contra el ecopostureo" y "garantizará la reparabilidad"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy ha defendido la Ley de Consumo Sostenible asegurando que "luchará contra el ecopostureo" y contra la "obsolescencia programada" de los productos, garantizando así "el derecho a la reparabilidad de pequeños electrodomésticos o equipos informáticos".

"Solo vamos a poder ser capaces de hacer frente a la crisis climática con justicia social, asegurando la cohesión social suficiente", ha expresado el ministro tras ser interpelado en el Senado este martes por el senador de Compromis Enric Xavier Morera.

Morera ha insistido en que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 "tiene muchísimas competencias para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos" frente al "cambio" en la manera de consumir de las sociedades y ha preguntando al ministro por las previsiones de la agenda europea en esta materia.

"la Ley de Consumo Sostenible se trata de una ley que va a transponer tres directivas europeas importantes en esta materia y que va a buscar en la sostenibilidad social y medioambiental, transformando los paradigmas de producción, distribución y consumo a nivel europeo", ha explicado el responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Por otra parte, el senador ha preguntado por la regulación de los apartamentos turísticos y ha afirmado que "hay ciudades que expulsan de barrios enteros a sus habitantes tradicionales, gentrifica los barrios, destruye la identidad". "No vemos que se garantice de forma efectiva el derecho a tener a los consumidores de apartamentos turísticos", ha añadido.

Bustinduy ha aprovechado el turno de réplica para criticar que varias comunidades autónomas no aplican la ley de vivienda "para topar los alquileres y aliviar la inmensa carga que sufren las familias trabajadoras por culpa de la especulación en el mercado de la vivienda".

"Hablo de hacer cumplir la ley en sus territorios, hablo de acabar con la proliferación de pisos turísticos ilegales que está expulsando a las familias de sus barrios y convirtiendo muchas ciudades de este país en pisos temáticos", ha matizado.

Antes de finalizar su intervención, el ministro se ha sumado "al sentimiento de duelo colectivo del pueblo valenciano en estas fechas tan duras que han hecho a tanta gente revivir lo peor de la catástrofe sucedida", refiréndose al aniversario de la dana de Valencia.