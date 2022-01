Una cacerolada protesta ante el TSJCV por la "imposición" del pasaporte covid en la Comunitat Valenciana

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han llevado a cabo una cacerolada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para expresar su rechazo a la aplicación del pasaporte covid, que, en su opinión, supone "una coacción". Igualmente, han protestado por el proceso de la vacunación infantil que se lleva a cabo en los colegios.

La acción ha sido convocada por diversos colectivos, entre ellos Unión Activa Valencia, Triple V y No Al Nuevo Orden Mundial (NANOM).

Los asistentes, la mayoría sin mascarilla, se han autodenominado "representantes del pueblo en defensa de los derechos y libertades" y han incidido en que la vacunación no es obligatoria, sino voluntaria, y que "no impide la transmisión del virus".

A su parecer, "la imposición del pasaporte Covid ha resultado un fracaso" y establece "una división entre valencianos vacunados y no vacunados".

Han criticado que el alto tribunal valenciano "avale la imposición del pasaporte Covid" y han calificado a la Generalitat de "gobierno opresor que deja a los ciudadanos sin libertad".