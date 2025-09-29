Una de cada 3 personas LGTBI+ en España abandonó su hogar o pensó hacerlo al sufrir rechazo o violencia, según estudio

Archivo - Bloque de viviendas de un edificio de ladrillo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de cada tres personas del colectivo LGTBI+ ha abandonado su hogar o ha pensado en hacerlo a lo largo de su vida por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género, según un estudio realizado por la Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con la Universidad de Salamanca.

El informe, titulado 'Estado del Odio LGTBI+: Sexilio' y basado en 800 entrevistas, revela que el 13% de las personas del colectivo cambió de residencia por estas razones y un 21,5% se lo ha planteado.

En cuanto a los motivos, el 38,4% de las personas entrevistadas se marcharon para poder expresarse tal y como eran y el 27,9% destacaron la posibilidad de organizar su futuro.

"Tenemos la discriminación del entorno, el riesgo de discriminación y de violencia y la violencia del entorno. El factor violencia es un elemento fundamental para entender por qué se produce el sexilio", ha explicado la responsable técnica de investigaciones de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez Manzaneque, este lunes, en una rueda de prensa en Madrid.

Además, el estudio revela que el 31,7% se fueron a una gran ciudad, capital de comunidad autónoma, y un 22,1%, a una gran ciudad (no capital). Mientras, un 7,7% eligió un núcleo rural.

El perfil de las personas sexiliadas es el de una persona joven con una media de edad de 32,5 años, de nacionalidad española (82,7% del total) y el 52% son hombres cis o trans.

Además, el estudio analiza cuatro categorías --personas trans, gays, lesbianas y bisexuales-- y de los datos se desprende que el 22,2% de las personas trans entrevistadas afirman haber abandonado su hogar por motivo de su identidad, frente al 15% de las personas gays, el 13,1% de las bisexuales y el 10,2% de las lesbianas.

Por periodo de tiempo, el estudio muestra un "pico" en el número de personas que abandonaron su hogar durante la pandemia, algo que Rodríguez ha achacado al "incremento de violencia intrafamiliar' que hubo durante el periodo de confinamiento.

Por otro lado, Rodríguez ha explicado que aunque partían de la hipótesis de que el sexilio fuera un factor más de emancipación, --"ya que me voy a una gran ciudad y estudio, rehago una vida en condiciones plenas"--, la encuesta revela que esta es la segunda causa menos señalada.

Asimismo, el estudio desmonta el "mito" del "sexilio" como un éxodo del campo hacia las grandes ciudades pues, según los datos, un 43,4% de las personas que se marcharon se su hogar procedían de grandes ciudades. Mientras, el 26,9% venían del extranjero y el 13,5% de entornos rurales. "La gran ciudad en cuanto entorno próximo no va a ser un factor de protección", ha subrayado Rodríguez.

Otros datos que arroja el estudio son que un 17,3% de las personas LGTBI+ que abandonaron su hogar tuvieron que dormir en la calle; que un 37,5% ha sufrido acoso y un 30,7%, agresiones. Asimismo, el informe señala que este éxodo lleva aparejado situaciones traumáticas y que el enfado, miedo y frustración son mayores entre las personas que han pasado por este abandono del lugar de residencia.

ACEPTACIÓN FAMILIAR Y DEL ENTORNO

Según ha explicado el tesorero de la Federación Estatal LGTBI+, Jesús Muñoz, el factor fundamental es el "rechazo familiar". Por ello, ha indicado que si las personas del colectivo cuentan como "punto de partida" con la "aceptación familiar", esto va a llevar a una "aceptación del entorno".

"Es bastante dramático que un tercio de la población LGTBI se haya sexiliado o haya pensado en sexiliarse", ha subrayado Muñoz, al tiempo que ha advertido de que "no es algo que se haga libremente sino que está marcado por la huida de un entorno que no es amable".

En este contexto, desde la Federación Estatal LGTBI+ piden más campañas de sensibilización, más educación afectivo sexual, que se cumplan las leyes trans y lgtb, y que las administraciones públicas impulsen políticas con enfoque territorial.

"No podemos permitir que dependiendo de dónde nazcas tengamos políticas más a favor o más en contra de nuestro colectivo", ha subrayado Muñoz.

Además, ha anunciado que desde la Federación han comenzado a trabajar con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para abordar el abandono del lugar de residencia por motivos de orientación sexual.