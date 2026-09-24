Una de cada siete estaciones de AEMET superaron los 35ºC ayer, día en el que comenzó el otoño

Archivo - Bañistas disfrutan en la Playa d'en Bossa, a 11 de agosto, en Ibiza, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), es decir, una de cada siete, superaron los 35ºC este miércoles, día en el que comenzó el otoño astronómico, según ha informado este jueves el organismo estatal a través de su cuenta en X.

"El miércoles 23, día en que comenzó el otoño astronómico, se alcanzaron temperaturas propias del período más cálido del verano. En los valles del Guadiana y Guadalquivir quedaron muy cerca de 40°C. Más de 100 de nuestras estaciones superaron 35 °C: una de cada siete", ha indicado.

En concreto, Badajoz registró 39,4ºC; y Montoro (Córdoba), 39ºC. El organismo estatal estima que "es muy probable" que el otoño astronómico (meses de octubre, noviembre y diciembre) sea más cálido de lo normal y más lluvioso en gran parte de la Península Ibérica, después de que el verano de 2026 haya sido, según una reconstrucción, el más caluroso en al menos siglo y medio.

Así lo avanzó este lunes el portavoz de la AEMET Rubén del Campo en rueda de prensa desde la delegación de la Comunidad Valenciana, en la que presentó el balance climático del verano y la predicción estacional para el otoño. En concreto, el organismo estatal dijo que hay un 70% de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal (60% en el suroeste peninsular), frente a un 10% de probabilidades de que sea más frío.

En cuanto a las lluvias, en el norte, centro y oeste de la Península hay una probabilidad del 50% de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal, frente a un 20% de que sea más seco; en el noroeste peninsular hay un 70% de probabilidad de que sea más lluvioso y 10% más seco, mientras que en el resto de España no hay una tendencia clara.