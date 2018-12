La caída de nacimientos "no es nada dramático" y se debe al retraso para tener hijos y la infecundidad, según experto

Publicado 11/12/2018 18:15:42 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Sociología en la Universidad de A Coruña, Antonio Izquierdo, ha indicado que los datos publicados este martes por el INE que reflejan una tendencia a la baja del número de nacimientos en España en la última década, pasando de los 255.062 en 2008 a los 179.794 en 2018, "no es nada dramático" y achaca esta caída al retraso en la edad para tener el primer hijo y a la infecundidad voluntaria o involuntaria de las mujeres.

"No es nada dramático, ningún sociólogo se extrañará de ver estas gráficas y no es necesariamente negativo, el país no se extingue por esto", ha subrayado Izquierdo en declaraciones a Europa Press.

El experto analiza la tendencia a la baja de los últimos diez años y concluye que España, como tantos países de la Unión Europea, es un país "instalado en un régimen de muy baja fecundidad". "Esto es así desde hace mucho tiempo y va a seguir así. No es nuevo", ha matizado.

En cuanto a las causas de esta caída de la natalidad, Izquierdo ha precisado que se debe a "que se retrasa el primer hijo y se retrasa tanto que al final solo se tiene uno o no se tiene ninguno" y a que "aumenta la infecundidad voluntaria, es decir, el número de mujeres que no quieren tener hijos, y la involuntaria, aquellas que aunque quieren no pueden tenerlos".

España, según ha precisado, ha realizado la "transición demográfica" que consiste en variar de un régimen de alta mortalidad y alta fecundidad a un régimen de baja mortalidad y baja fecundidad. Este tránsito se debe, según ha explicado, a "la modernización económica" o a que las familias ya no necesitan tener tantos hijos para que sobrevivan.

Actualmente, los países europeos están viviendo, según ha indicado el experto, la llamada "segunda transición demográfica", caracterizada por "la pluralidad de formas familiares, incremento de los divorcios, incremento de la cohabitación y retraso de la maternidad".

Sobre el incremento de defunciones, con la cifra más alta desde 1941, Izquierdo ha precisado que hay más muertes por el envejecimiento de la población pero no porque aumente la intensidad de la mortalidad que está "en mínimos".

De cara al futuro, el sociólogo ha apuntado que estos datos muestran que España "va a seguir igual, en un régimen de baja fecundidad, como todos los países europeos, que envejecen y tienen un número inferior de hijos" y donde el descenso de población es menos acuciante por la llegada de inmigrantes.