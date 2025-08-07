El calor seguirá todo el fin de semana, con más de 36ºC en casi toda España y 40ºC en la mitad sur y nordeste peninsular

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor continuará todo el fin de semana, con más de 36ºC en la mayor parte de España y 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las depresiones del nordeste, con tormentas secas este viernes, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

El portavoz de AEMET ha avanzado que este viernes continuarán las temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Canarias y Baleares. Así, las máximas tendrán un ligero ascenso en la mitad norte de la fachada mediterránea, Cataluña, alto Ebro y Canarias. Mientras, se esperan ligeros cambios en el resto del país, donde habrá predominio de los descensos que serán localmente más acusados en el norte de Galicia y en zonas del tercio sur peninsular.

En la mayor parte de la Península y en puntos de ambos archipiélagos se superarán los 34-36ºC y en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las depresiones del nordeste se alcanzarán los 40ºC. En lo que respecta a las mínimas, Camacho ha explicado que predominarán los descensos ligeros en zonas de la vertiente mediterránea y ligeros ascensos en el resto del país. Éstos serán más intensos en el oeste y centro de la meseta sur y en Canarias, con valores que no bajarán de 20-22ºC, incluso localmente de 25, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, zonas de la meseta norte y localmente en el sur de Galicia.

Las noches tórridas continuarán en medianías de las islas canarias de mayor relieve y la calima continuará presente. Al margen de esto, el pronóstico recoge que la inestabilidad aumentará mañana, cuando se registrarán tormentas fundamentalmente secas en zonas del interior penínsular que añade un factor de riesgo a la posibilidad de incendios.

Camacho ha previsto una reducción de la inestabilidad sobre todo en el tercio oeste peninsular, aunque aún persistirá en el área mediterránea y cuadrante noreste peninsular. De esta manera, por la tarde podría haber chubascos y tormentas en áreas de montaña del norte de Galicia y Asturias, así como en zonas próximas del norte y mitad este de la Península. Asimismo, seguirá la calima.

En lo que tiene que ver con las temperaturas, las máximas experimentarán un ligero descenso en la Península y Baleares, que será más acusado en el norte de Galicia y entorno del Cantábrico. Este descenso se verá compensado con ligeros ascensos en el arco norte del mediterráneo y en el extremo suroeste peninsular principalmente en el litoral andaluz. De forma paralela, se intensificará el calor en Canarias, con las máximas en ascenso en gran parte de las islas.

Por zonas, se superarán los 34-36ºC en la mayor parte de la Península, así como en puntos de ambos archipiélagos. Además, se llegará a 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las depresiones del nordeste. En el otro extremo, las mínimas se encontrarán en ligero descenso en el cuadrante sureste peninsular y Baleares, mientras que en el resto de la Península y Canarias subirán ligeramente con valores que no bajarán de 20-22 grados, incluso localmente de 25, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, mitad sur de la meseta Norte, zonas del sur de Galicia y Canarias.

Una situación de bloqueo sobre la Península Ibérica con una dorsal marcada en el Mediterráneo Occidental impedirá la entrada de los flujos atlánticos el domingo y propiciará la estabilidad. En niveles bajos, se continuará bajo una masa muy cálida, por lo que no se esperan grandes cambios en las temperaturas.