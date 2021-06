Calvo dice que la 'Ley Trans' es "compleja": "Hemos protegido a los menores para que no den pasos que quieran revertir"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha reconocido que la 'Ley Trans' es una ley "compleja" y ha asegurado que en la nueva norma han "protegido particularmente a los menores para que no den pasos que luego quieran revertir".

"Hay que ampliar derechos, proteger derechos de los colectivos LGTBI, pero al mismo tiempo hay que proteger las leyes de igualdad de género porque de ellas depende la igualdad de oportunidades", ha defendido Calvo en una entrevista en 'La Sexta Noche'.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el anteproyecto de la 'Ley Trans' se aprobará en el Consejo de Ministros del martes 29 de junio, incluyendo en su redacción la autodeterminación de género.

En este contexto, Calvo ha explicado que con la nueva norma "hay un camino" para cambiarse el género y que han "protegido particularmente a los menores para que no den pasos que luego quieran revertir". "Hemos sido muy escrupulosos en proteger la libertad de los menores", ha insistido.

En la misma línea, ha añadido que los "muy pequeños solo pueden cambiar el nombre": "Los menores se pueden cambiar su nombre, solo su nombre, en el ámbito académico para ser respetado. A partir de una edad no se puede producir el cambio".

Respecto al procedimiento de cambio de género en los mayores de edad, la ministra ha señalado que tienen que ir al registro, pasar tres meses y que "solo se puede revertir una vez con un procedimiento judicial". "Sobre esta ley ha habido mucho foco porque es muy importante", ha resaltado.

"Hace no tanto el Estado te obligaba a ser heterosexual, no se podía ser homosexual. Llega un momento en que la sociedad evoluciona, el Estado no te puede obligar a que sientas cuál es tu sexo, pero lo tenemos que hacer con garantías para las personas que lo hacen", ha defendido.

Asimismo, ha afirmado que "nunca" se han planteado que se tenga que presentar un informe médico para cambiar el género. "No tienen que pasar por un proceso de medicalización. Se trata de no poner en riesgo la legislación de género. Se trata de legislar en las mejores condiciones posibles", ha comentado.

Este sábado, confluencia Movimiento Feminista, que agrupa a medio centenar de organizaciones de toda España, se ha manifestado en Madrid y otras ciudades en contra de la 'ley trans' del Ministerio de Igualdad que, a su juicio, supone "un retroceso en la protección" de los derechos de las mujeres.