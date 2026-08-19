El cambio climático provoca temperaturas 2ºC superiores a lo normal en el Mediterráneo, según WWA

Archivo - Varios barcos fondeados en la cala de Porroig, a 25 de agosto, en Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cambio climático ha provocado un calentamiento de unos 2ºC en el Mediterráneo, de 1,4ºC en en la región centrada en el golfo de Vizcaya y la Península Ibérica y de 1,3 °C en la región céltica, según un nuevo estudio publicado este miércoles por World Weather Attribution (WWA).

La investigación, elaborada por científicos de Suiza, Suecia, Estados Unidos (EEUU), Irlanda y Reino Unido, se basa en los análisis de cuatro regiones costeras, desde las zonas celtas hasta el Mediterráneo. Los autores observaron en todas ellas tendencias al alza que superaban la tasa media de calentamiento global.

De hecho, se dieron cuenta de que esa tasa duplica la mundial en el caso del Mediterráneo. Al combinar estas observaciones con simulaciones de modelos climáticos, lograron atribuir la mayor parte de estas tendencias de calentamiento al cambio climático.

En el estudio, los expertos también inciden en que el calentamiento global ha provocado la expansión "masiva" de las olas de calor marinas. Según han detallado, el 90% de la región del golfo de Vizcaya y la costa ibérica así como el 80% del Mediterráneo occidental en 2026, mientras que en un clima sin cambio climático la cifra esperada sería de alrededor del 40%.

"En el Mediterráneo oriental, el 70% actual se reduciría al 9%. En la región céltica, la proporción bajaría del 80% al 30%", ha señalado la organización.

Además, WWA ha recalcado que el calor oceánico extremo puede provocar la mortandad masiva de especies formadoras de hábitat --como corales, esponjas y macroalgas--, lo que genera repercusiones que se propagan en cascada por todo el ecosistema. Asimismo, también puede alterar el suministro de alimento de los superdepredadores, incluidas las aves marinas y los mamíferos marinos, lo que conduce a un drástico descenso de sus poblaciones.

De cara al futuro, ha advertido de que el calentamiento previsto superará los límites de adaptación de muchas especies marinas. A juicio de los científicos, este calentamiento acelerado "puede provocar el colapso de importantes pesquerías, incluidas las de bacalao, eglefino, caballa, vieira y langosta".

Además, WWA ha avisado de que las olas de calor marinas exacerban directamente el estrés térmico en tierra al elevar las temperaturas nocturnas y la humedad atmosférica en las localidades costeras, mientras que las aguas cálidas alimentan una humedad atmosférica extrema capaz de desencadenar tormentas destructivas más adelante en la temporada.

La profesora Friederike Otto, catedrática de Ciencias del Clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, ha subrayado que los mares se están calentando a un ritmo que supera los promedios del calentamiento global, lo que conlleva consecuencias directas tanto para la vida terrestre como para la marina. Desde su punto de vista, los seres humanos están empujando a muchos ecosistemas oceánicos hacia la extinción al retrasar la transición para abandonar los combustibles fósiles.

"No podemos limitarnos a intentar adaptarnos para salir de esta situación. Los ecosistemas son importantes por sí mismos, pero muchas personas e industrias también dependen de que el mar no se caliente tan rápidamente como lo está haciendo. En nuestros océanos y mares pueden existir límites infranqueables para la adaptación. Cuanto más tardemos en abandonar los combustibles fósiles, mayor será el precio a pagar. Un precio que no pagarán los ricos", ha advertido.