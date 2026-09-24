Las campanas de París repicarán durante siete minutos mañana para recibir al Papa León XIV

Archivo - Catedral de Notre-Dame. - Dimitar Dilkoff/AFP/dpa - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las campanas de París repicarán durante siete minutos este viernes con motivo del inicio del viaje del Papa León XIV a Francia. Durante la visita, que se prolongará hasta el 28 de septiembre, el Pontífice León XIV se reunirá con Macron, visitará la UNESCO, Notre-Dame y se reunirá con víctimas de abusos.

La primera parada será París, donde está prevista la llegada del Papa a las 10:00 horas. Después, a las 11:00 horas, se encontrará con el presidente de la República, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Además, saludará a los fieles en su recorrido de 2,5 kilómetros en papamóvil, desde el boulevard du Montparnasse, a la altura de la iglesia Notre-Dame des Champs, hasta la place Saint-Michel, a través del boulevard Saint-Michel.

A las 15:00 horas el Pontífice visitará la sede de la UNESCO, donde mantendrá un encuentro con la directora general de la organización, Audrey Azoulay, y pronunciará un discurso ante representantes de los Estados miembros, en el que alternará el inglés y el francés, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

La visita tendrá lugar en el marco de una jornada en la que se espera que aborde algunos de los grandes desafíos de la comunidad internacional y el papel de la educación, la cultura y la ciencia en la construcción de la paz.

VISITA A NOTRE-DAME

Posteriormente, a las 17:15 horas, León XIV celebrará las vísperas con obispos, sacerdotes y consagrados en Notre-Dame, convirtiéndose en el primer Pontífice en visitar la catedral desde su reapertura, el 8 de diciembre de 2024, después del incendio que sufrió en abril de 2019.

La jornada continuará en el Estadio de Francia de Saint-Denis, limítrofe con París, donde participará a las 21:00 horas en una vigilia de oración con miles de jóvenes.

CENTRO DE MIGRANTES Y VIAJE A LOURDES

El sábado, el Papa visitará el centro de Acompañamiento e Integración Social 'Maison Bakhita', un centro de acogida a migrantes administrado por la archidiócesis de París y, por la tarde, presidirá una misa en la Plaza de la Concordia, tras la cual se dirigirá al aeropuerto para volar hacia Lourdes.

A su llegada, el Pontífice se dirigirá a la Gruta de las Apariciones de Massabielle, en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde presidirá una oración.

El domingo 27 de septiembre se reunirá con los obispos de la Conferencia Episcopal de Francia y, a las 11.00 horas, celebrará una misa en la pradera del Santuario y recitará el Ángelus. Por la noche dirigirá un rosario y una procesión con antorchas en el santuario.

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO

Finalmente, el lunes 28 de septiembre, el Papa volará a Metz, al noreste del país, lugar de nacimiento de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Allí presidirá un encuentro interreligioso en el Centro de Conferencias Robert Schuman y participará en el encuentro 'En las raíces de Europa por la paz y la unidad'. A las 16.00 horas, tendrá lugar una misa en la Catedral de San Esteban y a las 18.30 horas será la ceremonia de despedida, en el Aeropuerto Internacional de Metz-Nancy-Lorena, desde donde saldrá de regreso al Vaticano.

Según informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, durante el viaje apostólico, el Papa León XIV se reunirá en privado con varias víctimas de abuso en la Iglesia.