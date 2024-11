CAN solicita que los ministros de la UE aporten soluciones para desbloquear la Cumbre del Clima

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Acción por el Clima (CAN, por sus siglas en inglés) ha pedido a los ministros de la Unión Europea (UE) que vayan a la Cumbre del Clima que aporten soluciones para desbloquear las negociaciones, en primer lugar garantizando que el Nuevo Objetivo de Financiación Climática (NOCC) esté basado en la financiación pública y que satisfaga las necesidades de las comunidades más vulnerables.

El día en el que comienza la segunda semana de la COP29, la organización ha criticado que la Unión Europea (UE) no contribuya a "cerrar la brecha" en las negociaciones sobre el NOCC a pesar de que "intenta presentarse como un líder climático y un constructor de puentes en el escenario mundial".

Así, ha denunciado que el bloque comunitario, entre otros países desarrollados, siga rechazando la idea de que el NOCC se financie con subvenciones públicas. Desde la organización han insistido en que la idea de dejar las contribuciones al objetivo en manos privadas ha demostrado ser una estrategia "insuficiente" en el pasado y ha dejado a los países más vulnerables al clima, "muchos de ellos ya endeudados, sin medios adecuados para mitigar y adaptarse a las crisis climáticas".

"Si los líderes de la UE se toman en serio su compromiso de no dar marcha atrás en el Pacto Verde Europeo, esperamos que defiendan la escena internacional con medidas concretas hacia una acción climática ambiciosa, un camino hacia una eliminación gradual, completa, justa y financiada de todos los combustibles fósiles", ha señalado la directora de la organización, Chiara Martinelli.

Asimismo, Martinelli ha lamentado que las negociaciones sobre mitigación del cambio climático se paralizaran el lunes, aunque luego el Plenario las reavivara al iniciar una nueva ronda de consultas. Según la directora de CAN, las discusiones financieras no se pueden oponer a las relacionadas con la mitigación ya que ambos objetivos están "intrínsecamente vinculados". "No podemos dejar esta COP sin dar un paso adelante con respecto a la decisión histórica del año pasado de abandonar los combustibles fósiles", ha recalcado.

UN TOTAL DE 1.773 LOBISTAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN LA COP29

Por otro lado, CAN ha recordado la investigación realizada por la coalición Kick Big Polluters Out, que ha revelado que un total de 1.773 lobistas de combustibles fósiles han obtenido acceso a la COP29. Según ha detallado, al menos 181 de ellos obtuvieron sus credenciales a través de delegaciones oficiales de países europeos y asociaciones empresariales, el 10% del número total.

Por países, los "mayores infractores" han sido Grecia, que ha concedido credenciales a 24; Italia, a 22; Reino Unido, a 20; Suecia, 17; y Bélgica, 13. Asimismo, tanto Business Europe como la Federación de Industrias Alemanas han traído a 13 lobistas, lo que los ha colocado entre las diez mayores asociaciones comerciales del mundo que representan a la industria de los combustibles fósiles en la COP29.

Por otra parte, CAN ha celebrado que gracias a la campaña Fossil Free Politics, en la que participó su delegación europea, la delegación de la Comisión Europea no llevó a Bakú a ningún lobista de los combustibles fósiles.