Cani Fernández insiste al Congreso en la "necesidad" de habilitar a la CNMC como coordinador de servicios digitales

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién, comparece en la comisión de su departamento en el Congreso de los Diputados, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha insistido este martes en el Congreso en la "necesidad" de habilitar a la CNMC para que pueda desarrollar la efectiva aplicación en España del Reglamento Europeo de servicios digitales, conocido como DSA (Digital Services Act, por sus siglas en inglés).

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y "con un poco de frustración", la presidenta ha aseverado: "Creo que la CNMC ha hecho todo lo que podía hacer para impulsar esta habilitación. En sus manos está, señorías".

Fernández ha instado a habilitar a la Comisión que de forma que los ciudadanos en España "gocen de forma efectiva de los mismos derechos y protección en el entorno digital del que ya disfrutan los demás ciudadanos europeos".

Asimismo, la presidenta ha agregado que en tanto recibe la "necesaria" habilitación para poder hacer efectiva la aplicación de la DSA en España, siguen "en contacto permanente" tanto a nivel europeo como nacional con todos aquellos con los que están llamados a cooperar.

Precisamente, el Pleno del Congreso, con los votos del PP, Vox y Junts, tumbó la semana pasada una proposición de ley del PSOE en este sentido. Los 'populares' exigieron que primero se renueve el órgano supervisor "de forma plural e independiente" y en un plazo de "algo más de un mes".

La ley del PSOE obtuvo el respaldo de 163 votos de Sumar, Bildu, Podemos, el PNV y CC, pero fue derribada por 174 diputados de PP, Vox y Junts. De su lado, ERC y UPN optaron por la abstención.