Carcedo plantea una ley de apoyo a familias con más riesgo como monoparentales, numerosas y nuevos modelos

Actualizado 01/10/2018 19:10:31 CET

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, María Luisa Carcedo, ha propuesto afrontar una nueva ley integral de apoyo a las familias con mayor riesgo como las monoparentales y las numerosas y que atienda a las nuevas circunstancias de "diversidad" de modelos de familia para "superar prejuicios y discriminaciones".

Así lo ha indicado Carcedo este lunes 1 de octubre durante su comparecencia en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado, para explicar las líneas generales de la política de su departamento. La ley regulará las ayudas incorporando también la situación económica de las mismas.

"La situación de los diversos tipos de familia, estas nuevas realidades merecen que se afronte una nueva ley que reconozca las necesidades de las familias con mayores riesgos como las monoparentales o las numerosas, y también estas nuevas circunstancias derivadas de los nuevos modelos de familia, la llamada diversidad familiar", ha explicado.

En concreto, ha adelantado que para elaborar esta norma se contará con el movimiento asociativo familiar "que persigue la normalización de los distintos modelos de convivencia familiar para que "se avance en la superación de discriminaciones y prejuicios sociales sobre todo en lo que afecta a las consecuencias que sufren los menores que viven en estas familias".

Asimismo, ha anunciado que la nueva ley tendrá en cuenta la situación económica de las familias, porque, por ejemplo "la mitad de las monoparentales están en riesgo de pobreza". Preguntada tras la comparecencia, sobre si dará tiempo a aprobar la nueva ley en lo que queda de legislatura, la ministra ha indicado que "todo el trabajo que se haga sirve" y que el PSOE tiene vocación de "estar meses" al frente del Ejecutivo.

Carcedo ha subrayado que es "injusto" que en España haya 2 millones de niños en riesgo de pobreza y ha apuntado algunas medidas adoptadas por el Gobierno para combatirla como el programa de lucha contra la pobreza y exclusión social, el plan concertado de servicios sociales o el plan estratégico nacional de infancia.

"En España las necesidades y riesgos de la infancia que aún no se han atendido o que han sido abordados deficientemente son numerosos y en cierta medida graves", ha apuntado la ministra.

Asimismo, ha precisado que actualmente España no es un país donde todos los niños y adolescentes puedan "desarrollarse plenamente", sobre todo si se compara con la situación europea, en justicia social, abandono escolar u oportunidades. Igualmente, ha recordado que desde 2013, un total de 23 niños han sido asesinados como causa de la violencia de género.

Precisamente, ha apostado por "acelerar al máximo" la aprobación del anteproyecto de ley frente a la violencia contra la infancia. "Con que no lleve retrasos ni bloqueos, me conformaría, pero no va a ser una ley sencilla para tramitar en lectura única, sino compleja, que va a regular muchos asuntos", ha puntualizado en declaraciones a los medios.

Para su elaboración, ha apuntado que están trabajando sobre el texto que ya había avanzado el anterior Gobierno con las ONG de infancia, y en colaboración con otros ministerios como Justicia, con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, la Fiscalía de Menores, las CCAA y sociedades científicas. La ley abordará, tal y como ya anunció su predecesora, el abuso sexual y las nuevas formas de violencia, como el acoso a través de las redes sociales.

PRESCRIPCIÓN DE DELITOS DE ABUSO SEXUAL A MENORES

En concreto, sobre la prescripción de delitos de abuso sexual a menores, la ministra ha indicado que están trabajando con el Ministerio de Justicia para evitar la prescripción de estos delitos en los términos actuales porque son delitos "de lo más execrables" y es "un asunto clamoroso".

Por otro lado, la ministra ha indicado que el Gobierno está trabajando por una "autorregulación" de las empresas para que se reduzca la publicidad de alimentos "poco saludables" con exceso de azúcar, grasas o calorías, para combatir los problemas derivados del exceso de peso, que afecta a un 40 por ciento de la población infantil y la obesidad, que afecta a un 18 por ciento de los niños.

Sobre las drogas y las nuevas adicciones sin sustancia, Carcedo ha mostrado su preocupación por cifras como que un 21 por ciento de estudiantes de entre 14 y 18 años realiza un uso compulsivo de Internet, que más de un 6 por ciento de 12 a 16 años jugaron dinero online, o que un 76 por ciento de estudiantes de 14 a 18 años consumieron alcohol en los 12 meses anteriores a la encuesta. En este sentido, se ha remitido al nuevo Plan nacional sobre drogas, que se abordará en la Conferencia Sectorial de este martes.