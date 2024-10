El cardenal José Cobo pide no hacer de las escuelas católicas "un club de fans"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha asegurado que no hay escuela católica sin profesores católicos y ha advertido de que no se puede hacer de las escuelas católicas "un club de fans" de los católicos.

"No se trata de adoctrinar", ha remarcado Cobo, al tiempo que ha defendido que en la Iglesia funcionan por personas. "No hay escuela católica si no hay católicos, pero no solo católicos que acuden a la escuela católica, no podemos hacer de nuestras escuelas un club de fans", ha afirmado el cardenal arzobispo de Madrid.

Así lo ha indicado este jueves en la inauguración de la I Asamblea de Titulares y Directores de Escuelas Católicas de Madrid (ECM), que se celebra en la sede del Seminario Conciliar de Madrid, con la asistencia de cerca de 400 directivos de Escuelas Católicas de Madrid.

Así, ha precisado que las escuelas católicas no deben ser espacios donde vaya "la gente católica a refugiarse" sino que deben ser lugares donde los profesores son "misioneros" con "una identidad clara, transmisores del evangelio".

En este sentido, ha pedido a los directores de las escuelas católicas que no pierdan "el norte" en medio de todos los "problemas y vaivenes", por las preocupaciones por el inicio de curso o las inspecciones y piensen que lo suyo es "parte de la misión de la Iglesia".

"Estáis en la vanguardia de la misión de la Iglesia", ha remarcado, al tiempo que ha aclarado que "las familias y niños" están en los colegios y que, por tanto, es allí donde hay que "evangelizar" porque "antes", iban "catequesis" y a misa, pero "eso ya no es", según ha advertido.

El arzobispo de Madrid ha explicado que se vive "un cambio de época", el más grande "desde Galileo" y no solo por el cambio de los "libros" por las "tablets" sino por el cambio en la "forma de pensar". Y, en este sentido, ha subrayado que la escuela, especialmente la católica, tiene una función, la de "dar respuesta" a los "clamores" de este tiempo. "La pelota está en nuestro tejado", ha indicado.

En esta línea, el cardenal les ha propuesto trabajar sobre dos verbos: adaptarse y discernir. Y ha puntualizado que con "discernimiento" no se refiere a pensar "lo que más conviene" para mantener los convenios con los colegios sino ver "lo que Dios quiere".

NI IDEOLOGÍA NI APOYAR A UN PARTIDO POLÍTICO

También ha subrayado la importancia de no perder la "identidad" de la escuela católica y ha aclarado que esto no significa tener "una ideología ni apoyar un partido político" sino transmitir el evangelio.

Por otro lado, Cobo ha reconocido que tiene "miedo" por una mentalidad que "se está colando" que es "educar para el éxito personal", es decir, que los estudiantes llegan con la "obsesión de sacar buenas notas" y conseguir una "media" a costa de "esconder los apuntes" a otros compañeros, entrando en "una carrera de competición" para "sobrevivir". "Esa carrera me preocupa mucho", ha señalado el arzobispo de Madrid. Frente a esta mentalidad, Cobo ha propuesto a los profesores de escuelas católicas que sepan tratar a los alumnos, que estén pendientes de ellos y les escuchen, aunque no sean los mejores curricularmente.

Entre los retos, el cardenal ha planteado algunos como formar a estudiantes con "argumentos" frente a "un mundo con un pensamiento muy débil"; evangelizar en medio de una situación antropológica "donde Dios no tiene sitio"; apostar por el diálogo y la escucha en una sociedad "donde la crispación y la división está escorando a los populismos" y "la cultura de la cancelación".

"La escuela no puede ser un monólogo sino, como dice el Papa, tiene que ser un diálogo, donde enseñemos el arte del diálogo", ha enfatizado.

También ha sugerido aprovechar las "puertas de los colegios" para llegar a las familias que "están muy solas", y pedir ayuda a la Iglesia para tener una "comunidad" de apoyo.

En concreto, algunos de los presentes en la asamblea han manifestado su preocupación por la contratación de profesores de religión que no llegan bien preparados. Ante esta situación, Cobo ha propuesto "sacerdotes presentes" siempre que se pueda y "comunidades de laicos para apoyar las inquietudes de los centros y para el acompañamiento al profesorado".

En el acto también ha intervenido el presidente de Escuelas Católicas de Madrid, Miguel Ángel Fraile, que ha destacado que los 340 centros representados en esta asamblea son el reflejo de una escuela "mayoritariamente concertada" lo que supone "no pocas dificultades", pero ha subrayado que eso les permite ser "una escuela social y comprometida con sus entornos" y "respetuosa con la libertad individual" de sus alumnos y familias.