El cardenal Omella tiene "esperanza" en la curación del Papa y pide que "dure" para continuar su "camino de renovación"

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha mostrado "esperanza" en la recuperación del Papa Francisco, hospitalizado desde el pasado viernes por una neumonía bilateral, y ha deseado que "dure" su pontificado para que pueda continuar con su "camino de renovación" en la Iglesia católica.

"Por lo que yo voy leyendo en la prensa y por lo que aquí he podido captar, que no he estado en el Gemelli, parece que va mucho mejor y es una noticia de esperanza, pero vamos a ver cómo reacciona, el tema es cómo se reacciona ante los medicamentos que dan, pero vamos, creo que hay esperanza", ha subrayado Omella, este jueves, en declaraciones a los medios desde Roma, donde ha participado en la presentación del proyecto 'MED25 - Bella Esperanza'.

El cardenal arzobispo de Barcelona ha destacado que es "buena señal" que no haya perdido el humor, que siga leyendo y recibiendo a gente, haciendo referencia a la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se acercó al hospital este miércoles.

"Yo deseando que el Papa de verdad dure, yo creo que ha emprendido un buen camino dentro de la Iglesia, nos ha marcado un camino este año jubilar, sobre todo de esperanza", ha indicado.

Además, ha recordado que el sínodo también marcó un camino "muy importante", sobre cómo el pueblo de Dios tiene que participar en la evangelización. "Somos todos protagonistas. Yo creo que eso nos da mucha esperanza, que los seglares, que las mujeres, que los niños, que la gente mayor se sienta protagonista de la Iglesia, no solo la Iglesia de los obispos y de los cardenales, es de todo el pueblo de Dios. Y eso el Papa lo tiene muy en el corazón y ha marcado un camino de renovación, creo que eso hay que llevarlo a cabo. Cuanto más dure mejor se consolidará", ha remarcado.