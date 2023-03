El cardenal Osoro dice que quienes "dividen" y "destrozan" la Iglesia "no deberían comulgar"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, ha pedido "no hacer grupos" en el camino sinodal y ha apuntado que quienes tratan de "dividir" y "destrozar" la misión de Iglesia "no deberían comulgar".

"No hacer grupos, este es de acá, este es de allá, eso destroza la misión de la Iglesia. Tenemos noticiarios que lo que hacen es dividir, romper, machacar, destruir a las personas, esa no es la misión de la Iglesia y quienes hacen eso no debieran de comulgar porque destruyen lo que el Señor nos entrega", ha subrayado Osoro, este lunes, en el acto inaugural de la semana de conmemoración de los 10 años de pontificado de Francisco, organizada por la revista Religión Digital y que se celebra en la Iglesia de San Antón.

Así, el cardenal arzobispo de Madrid ha invitado a caminar junto a Francisco. "No seas de esos que dicen yo soy de Pablo, yo soy de... Esos no valen para nada, esos destruyen la Iglesia, somos de Jesucristo y somos de Francisco, que es el sucesor de Pedro que el Señor nos ha regalado en estos momentos y caminamos con él, lo demás son cuentos", ha insistido.

El cardenal Osoro ha reconocido que, a veces cuesta "moverse del sillón" pero ha destacado que Bergoglio ha venido y ha "abierto las cortinas" para ver las "necesidades urgentes de la humanidad", haciendo un llamamiento a "construir un mundo donde la palabra 'hermanos' no sea un cuento".

Además, ha subrayado que hay que avanzar a pesar de las dificultades y de las críticas. "Que cuando vayas a dormir como arzobispo de Madrid, te duermas nada más caer en la cama porque estás cansado, pero no tengas actitudes contra nadie", ha precisado, añadiendo que él, por el momento, no tienen que tomar "ninguna pastilla para dormir".

Sobre el pontificado de Francisco, el cardenal Carlos Osoro ha afirmado que les ha hecho "conscientes" de que "una nueva etapa de la historia ha comenzado" y que "requiere de la Iglesia testigos alegres del Evangelio, no hombres y mujeres que parece que llevan un peso que no apetece a nadie cogerlo", sino personas que "piensan siempre en los demás".

Por su parte, el cardenal de Caracas (Venezuela), Baltazar Porras, ha hecho un balance "sumamente positivo" de estos 10 años de pontificado y ha destacado de Bergoglio que sigue siendo el mismo, "no se le han subido los humos", y que ha "puesto las periferias como centro", una de las razones, a su juicio, por las cuales "a muchos les molesta". No obstante, ha reconocido que las críticas a un pontífice "no es algo novedoso" pues ya pasó con algunos de sus predecesores.

Mientras, el cardenal de Huancayo (Perú), Pedro Barreto, ha admirado la "coherencia" de Francisco, su "coraje" y ha asegurado que para todos "Francisco es una buena noticia tanto dentro como fuera de la Iglesia", rechazando los ataques que recibe por parte de "profetas de calamidades que incluso le llaman anticristo o pseudopapa".

En cuanto al Sínodo sobre la sinodalidad, los cardenales no creen que sea el broche de cierre del pontificado de Francisco. En palabras del cardenal Porras, este sínodo permite que todas las personas sean "protagonistas" de la construcción de la Iglesia en este cambio de época y no solo "el grupito al que le toque ir a Roma". No obstante, el cardenal Barreto ha advertido de tres "enfermedades" que son el "cáncer" de la sinodalidad: "la chismosería, el clericalismo y la falta de corresponsabilidad".

Durante el acto, también ha intervenido el padre Ángel que se ha definido como un "privilegiado" por haber conocido a "siete papas"; y sor Lucía Caram, que ha revelado que junto a Mensajeros de la Paz quieren comprar un hospital de campaña para Ucrania que esperan que pueda estar funcionando en Pascua y que sea un regalo para Francisco.

El director de Religión Digital, José Manuel Vidal, ha destacado que estos 10 años son una oportunidad para "presumir de Papa", la "autoridad moral planetaria más importante de esta época" que ha "desbloqueado el colesterol de las venas de la Iglesia".