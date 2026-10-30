Casi 45.000 personas firman en Change.org para pedir mayor seguridad ferroviaria tras el accidente de Toledo

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) - Casi 45.000 personas han firmado en Change.org para pedir mayor seguridad ferroviaria tras el accidente de este miércoles entre dos trenes en Urda (Toledo).

Un ciudadano lanzó el 28 de octubre la recogida de firmas en la plataforma, en la que exige "investigar con rigor e independencia las causas de los accidentes, hacer públicas sus conclusiones y recomendaciones y revisar la seguridad, mantenimiento, infraestructuras, señalización y protocolos de la red ferroviaria".

Así, exige que estas recomendaciones se conviertan en medidas concretas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, "con responsables, presupuestos y plazos. "No es una cuestión de partidos políticos: va de seguridad", apunta.

Además de las firmas de apoyo, en la petición se pueden leer decenas de comentarios de usuarios asiduos al tren que manifiestan no sentirse seguros, como Jennifer, que dice que "solía usar el servicio ferroviario con bastante frecuencia", pero que ahora le da "muchísimo miedo" y que "no debería ser así.

Mientras, Aroa, otra de las usuarias, manifiesta que sube "mucho" al tren y recalca que "no debería rezar para llegar viva" a su ciudad" cada vez que escoge este transporte.

Por otro lado, Carlos critica que tras el accidente de enero en Adamuz (Córdoba) "no se hayan tomado medidas". En la misma línea, otros firmantes piden investigación y responsabilidades, como Conchi, que señala que este nuevo accidente no puede "quedar solo en lamentar lo sucedido", sino que "es necesario que se investigue a fondo, que se esclarezcan las causas y que se tomen las medidas necesarias".