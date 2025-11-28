Los cazadores se ponen a disposición de las autoridades tras los dos casos de gripe porcina en España

Archivo - Batida de un jabalí durante la emergencia cinegética, a 29 de septiembre de 2023, en el Concello de Portomarin, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC) se han puesto a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; de las Comunidades Autónomas (CCAA) y de los servicios de sanidad animal para colaborar en todo lo necesario después de que los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Cataluña hayan notificado este viernes a Agricultura la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA) en Bellaterra (Barcelona).

En este sentido, la organización ha recordado que los cazadores desempeñan un papel clave en la detección temprana, control poblacional y vigilancia sanitaria del jabalí "como ya se ha demostrado en numerosos países europeos". Además, ha incidido en la importancia de extremar las medidas de bioseguridad recomendadas: manipulación higiénica de piezas.

A su vez, ha pedido gestionar de forma adecuada los subproductos, limpieza y desinfección del material y vehículos y evitar cualquier movimiento de restos biológicos fuera de los puntos autorizados. Por esta parte, han avanzado que actualizará las recomendaciones conforme se publiquen protocolos adicionales y que seguirá en contacto con las autoridades sanitarias para informar puntualmente al sector y garantizar que cazadores, gestores y sociedades dispongan de instrucciones claras y fiables.

Más allá de ello, ha recalcado que la PPA es una enfermedad de "altísima" vigilancia sanitaria en la Unión Europea (UE). Ante esta situación, ha pedido a cazadores, medios de comunicación y ciudadanía no difundir informaciones no verificadas, rumores o interpretaciones "alarmistas". Estos dos positivos, confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), suponen la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994, según ha informado el Departamento encabezado por Luis Planas.

Agricultura ha explicado que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con animales ni por consumo de productos porcinos, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.