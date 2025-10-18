CC pide que ambos progenitores mantengan el título de familia numerosa en caso de separación y custodia compartida

Archivo - Una familia en el parque de El Retiro. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) por la que pide al Gobierno que ambos progenitores puedan mantener el título de familia numerosa en caso de separación y obtención de la custodia compartida.

El texto de la PNL, al que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno de España a "realizar las actuaciones necesarias para reconocer el derecho a ostentar el título de familia numerosa a ambos progenitores en régimen de custodia compartida, sin imponer criterios de alternancia, turnos, sorteos ni exclusividades".

En concreto, Coalición Canaria propone aprobar un nuevo Real Decreto Ley que recoja esta realidad familiar así como otras nuevas realidades familiares al objeto de recocer el derecho a ostentar el título de familia numerosa a los progenitores.

Según explica la diputada de CC, Cristina Valido, en la exposición de motivos, la ley de Protección a las Familias Numerosas, reconoce "expresamente" el derecho de las unidades familiares con custodia compartida a ostentar el título de familia numerosa.

Si bien, lamenta que, "en la práctica, este derecho no se garantiza de manera uniforme" ya que algunas administraciones hacen "una interpretación restrictiva y contraria al espíritu de la norma" y otras no.

Así, pone el ejemplo de Canarias donde, según señala, se aplica un criterio de alternancia temporal por años --pares para un progenitor e impares para otro-- como fórmula para la concesión del título, un "sistema de sorteo" que, para Coalición Canaria, "resulta arbitrario, ajeno al marco legal y contrario al principio de igualdad y al interés superior de los menores".

Coalición Canaria destaca que la jurisprudencia "avala" que no se puede imponer esta alternancia y cita el informe anual del Defensor del Pueblo 2021 que "calificó el sistema de alternancia como arbitrario, injustificado y contrario al principio de igualdad".

Igualmente, indica que "el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 manifestó su voluntad de corregir esta situación mediante el proyecto de la conocida Ley de Familias" pero añade que la tramitación se encuentra paralizada.