CCOO celebra la prórroga de Almaraz: "Se ganan cuatro años para vertebrar una alternativa sin destruir puestos"

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) de Industria ha celebrado la prórroga hasta 2030 a la vida útil de la central de Almaraz (Extremadura) ya que "ofrece un puente de estabilidad para el sistema eléctrico y para el empleo comarcal mientras se consolida la infraestructura industrial del futuro", según ha informado este lunes el sindicato.

"Se ganan cuatro años clave para vertebrar una alternativa productiva sin destruir puestos de trabajo", ha destacado, después de que representantes de los trabajadores de las nucleares, tanto de las empresas principales como de las contratistas, hayan analizado esta mañana la situación y definido su posición.

A juicio de la Coordinadora de CCOO en el Sector Nuclear, el horizonte operativo a 2030 otorga la "certidumbre necesaria" a la plantilla directa y a la de la industria auxiliar al "garantizar" el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad laboral y operacional que exige el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Asimismo, también evita en su opinión un vacío industrial repentino en la comarca extremeña de Campo Arañuelo, zona en la que se sitúa la central. En este sentido, ha valorado especialmente que se haya blindado el compromiso institucional de generar alternativas industriales, crear empleo de calidad e impulsar el diálogo social.

Por ello, ha exigido que se constituyan de inmediato las mesas con el Ministerio y con las empresas auxiliares y propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) para negociar planes de empleo y formación. Por otra parte, CCOO ha recalcado que las cifras confirman que la prórroga de Almaraz "no paraliza el avance del nuevo modelo energético".

"Durante julio y agosto el Ministerio para la Transición Ecológica movilizó volúmenes récord de inversión que demuestran que la transición sigue su curso: Destinó 612 millones de euros para 173 proyectos de repotenciación eólica e hidroeléctrica; 433,4 para 524 proyectos de almacenamiento agrivoltaico y renovables; 274 a proyectos de hidrógeno verde; 165 al almacenamiento por bombeo reversible y 162 a reforzar la cadena de valor de tecnologías limpias. También se impulsaron las inversiones en redes eléctricas y la adjudicación de proyectos estratégicos en nudos de transición justa como Narcea", ha explicado.