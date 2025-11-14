CCOO exige políticas que aseguren una educación "pública, gratuita y con derechos reales"

Archivo - Varias personas en el exterior de la Facultad de Ciencias Geológicas esperando el inicio del examen de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), en la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM, a 4 d - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO ha advertido este viernes sobre la "creciente precariedad que afecta a la juventud en España" y la Secretaría de Juventud ha reclamado políticas que aseguren "una educación pública, gratuita y con derechos reales". "Estudiar no debería costarnos el futuro", ha afirmado.

Con motivo del Día Internacional del Estudiante, que se celebra este 17 de noviembre, la Federación de Enseñanza de CCOO ha asegurado que "estudiar en condiciones dignas se ha convertido en un reto cada vez más difícil" y ha añadido que las desigualdades económicas, la insuficiencia del sistema de becas, las prácticas sin remunerar y la crisis de vivienda están limitando el desarrollo y las oportunidades del alumnado en todas las etapas educativas".

En este contexto, el sindicado ha argumentado que la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2024) refleja que uno de cada cuatro jóvenes entre 16 y 29 años está en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, ha indicado que los estudiantes de entornos con menor renta tienen un 43% menos de probabilidades de completar estudios superiores, lo que "amplía la brecha social y perpetúa la desigualdad".

"Más del 60% del alumnado universitario trabaja o busca empleo durante el curso, reflejo de la dificultad para compatibilizar estudio y subsistencia", ha manifestado, para después añadir que a ello se suma la "imposibilidad" de emanciparse, ya que "un joven asalariado debe destinar el 92% de su salario al alquiler de una vivienda, lo que agrava la inestabilidad y el estrés económico".

En este escenario, CCOO Enseñanza ha reclamado una "actuación decidida" de las administraciones para "reforzar la protección social, educativa y laboral del estudiantado", así como medidas frente a la "precariedad" en las prácticas y la atención a la salud mental.

"El Día Internacional del Estudiante debe ser una jornada no solo de conmemoración, sino de compromiso con la igualdad, la justicia social y el derecho a una educación digna para todas las personas", ha concluido la organización sindical.