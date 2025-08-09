CeJuego pide "más medios" para combatir el juego ilegal y un marco normativo "adecuado y consensuado"

MADRID, xxxxxxxxx (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial del Sector del Juego (CeJuego) reclama que el Estado ponga "más medios" en la lucha contra las páginas web ilegales, que "cuestan cada año millones de euros al sector y pone en una situación de vulnerabilidad al usuario", que "no se limite tanto la publicidad del juego legal, puesto que esto hace que no se distinga el juego legal y el ilegal", y que se proteja "eficazmente" a los operadores españoles.

En una entrevista concedida a Europa Press, la patronal del juego sostiene que ve "pertinente que se abra" la Ley del Juego estatal, puesto que "algunos aspectos han quedado algo obsoletos" y se muestra segura de que estará "de acuerdo con una inmensa mayoría del texto que proponga" el Gobierno.

"Pero lo que queremos es que esa ley se abra de manera transparente, con la posibilidad de que todos los actores podamos participar. En definitiva, que se genere un debate abierto, plural, donde se puedan exponer todas las visiones, tanto por parte del juego privado, como la del público, asociaciones de jugadores rehabilitados, patronales. Una ley con casi quince años de vida, en un sector como el nuestro que ha cambiado tanto, necesita de una revisión", sostiene.

En cuanto a sus reivindicaciones, Cejuego destaca que la "principal" del sector es que se mantenga la regulación actual en lo referido a la publicidad. "Está funcionando bien y no creemos que exista una necesidad imperante para cambiarla", asegura.

Sobre el impacto que han tenido las recientes reformas normativas y los fallos judiciales sobre la publicidad y la regulación del juego online, el sector del juego privado indica que la sentencia del Tribunal Supremo que tumbaba algunos artículos del Real Decreto les permite volver a publicitarse en medios de comunicación y otras plataformas.

"Creemos que, desde aquella sentencia, el ciudadano no ha percibido un aumento en la publicidad, ni en la cantidad de anuncios ni, sobre todo, en su agresividad. Existe un firme autocontrol del sector comprometido con una publicidad responsable", argumenta.

Por eso, desde CeJuego quieren que se mantenga la situación actual, "puesto que se ha demostrado que funciona". Por la parte online, este año el Ministerio de Consumo ha avanzado en la legislación de los depósitos conjuntos, que --avisan-- "provocarán una concentración de jugadores en los operadores más grandes (de carácter extranjero) y puede guiar a más jugadores al juego ilegal".

Cejuego también pide que se "recorte la actual asimetría que existe entre el juego público y el juego privado, que establece notables diferencias en restricciones y obligaciones entre ambos tipos de operador", así como que "mayor sintonía entre el sector privado y los decisores, pudiendo llegar a consensos y a medidas que nazcan de las necesidades reales y de un diálogo constructivo".

Para la patronal, "con el Gobierno central, el diálogo no se traduce luego en una colaboración real". "Eso se observa en cómo el Ministerio de Consumo ha tratado de reintroducir los artículos que tumbó el Tribunal Supremo a través de dos leyes en el Congreso de los Diputados que nada tienen que ver con el juego, introduciendo enmiendas el último día de su plazo de presentación". "No es una manera transparente de legislar. No se escucha al sector ni se le hace partícipe del proceso regulatorio", subraya.