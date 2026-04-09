Cerca de 300.000 españoles participaron en OFF February 2026, la campaña mundial de desconexión de las redes sociales

Archivo - El sociólogo y fundador del Movimiento OFF, Diego Hidalgo, ofrece declaraciones a los medios durante una manifestación contra la dependencia digital, en la plaza de Callao, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). Movimiento OFF ha convocado e - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300.000 españoles, junto a ciudadanos de 54 países, participaron en OFF February 2026, el reto mundial que consiste en borrar las aplicaciones de redes sociales del smartphone durante todo el mes de febrero impulsado por el Movimiento OFF.

Además, un sondeo realizado por Metroscopia para el Movimiento OFF indica que un 53% de los encuestados considera que las redes sociales ejercen una influencia negativa sobre el conjunto de la sociedad.

Según ha explicado la red ciudadana, esta percepción supera en todos los grupos de edad a la de quienes las consideran positivas, y alcanza su nivel más alto entre las personas de 35 a 49 años, donde un 61% las ven como nocivas.

Por otro lado, un 78% de los españoles afirma usar redes sociales y un 70% de los usuarios de 18 a 34 años desea pasar menos tiempo en estas plataformas, seguidos por un 63% de las personas de 35 a 49 años.

Según la misma encuesta, alrededor de 3,2 millones de españoles conocen OFF February. Entre las personas de 18 a 34 años, la notoriedad de la campaña es mayor: aproximadamente una de cada siete la conoce.

Entre los participantes de la edición 2026 de OFF February, un 95% considera que la experiencia tuvo un efecto positivo en su estado físico o emocional, en la calidad de interacciones con su entorno o en su capacidad de concentración.

Asimismo, un 54% tiene la intención de mantener desinstaladas todas o algunas de estas 'apps' y un 43% planea mantener algún tipo de limitación en el uso del smartphone. Quienes se sumaron al reto ahorraron de media más de 108 minutos diarios al borrar las redes sociales de su teléfono, según los impulsores del reto.

Entre las actividades más populares en las que reconvirtieron ese tiempo destacan la lectura (80%), dormir y descansar (42%), pasar más tiempo con la familia (42%) y con amigos (28%) y practicar deporte (36%). De cara a la próxima edición, un 45% de los usuarios de redes sociales en España (13,3 millones de adultos) declaran que están dispuestas a participar.

El sondeo de Metroscopia se basó en un total de 1.390 entrevistas a mayores de 18 años (991 telefónicas y 399 online) realizadas entre el 20 y el 25 de marzo de 2026.