Una ceutí atiende a unos 400 migrantes al día en su vivienda con comida, ropa y duchas

Las voluntarias preparan bocadillos para atender a los migrantes en Ceuta. - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ

CEUTA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vivienda de la ceutí Sabah Hamed, situada en la barriada de Los Rosales, se ha convertido desde el pasado sábado en un punto de atención humanitaria para centenares de personas migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada la pasada semana. En su domicilio reparte diariamente comida, agua y ropa, además de permitir que los migrantes puedan ducharse y asearse.

Hamed, galardonada con el Premio María de Eza en 2022 por la labor solidaria que desarrolló durante la crisis migratoria de mayo de 2021, ha explicado que desde el pasado fin de semana atiende a unas 400 personas al día con la ayuda de una decena de voluntarias y gracias a las donaciones realizadas por vecinos de la ciudad.

La iniciativa ofrece comida caliente, bocadillos, ropa limpia, calzado y productos de higiene. Además, las voluntarias realizan curas de heridas leves y facilitan artículos de higiene íntima para mujeres. La ceutí ha precisado que no puede ofrecer alojamiento debido a la falta de espacio en su vivienda.

"Intentamos, al menos, que se duchen, porque hay gente que lleva desde el jueves sin asearse y sin comer. Intentamos ayudar con ropa limpia", ha señalado Hamed en declaraciones a Europa Press, quien ha reconocido que una de las situaciones que más le preocupa es la presencia de menores y mujeres embarazadas entre las personas que acuden a solicitar ayuda.

Las duchas se organizan de forma diferenciada. Los hombres utilizan una instalación habilitada en la azotea de la vivienda, mientras que las mujeres emplean el baño del interior de la casa, que las voluntarias limpian de forma continua para garantizar su uso.

Según ha podido comprobar esta agencia, la mayor parte de las personas que acuden a su domicilio son de nacionalidad marroquí, aunque también atienden a menores y familias con niños. La voluntaria ha asegurado que algunos de los migrantes ya estuvieron en Ceuta durante la crisis de 2021 y han vuelto a entrar en la ciudad tras la llegada masiva de la pasada semana.

Reduan Seblali, un ciudadano marroquí de 30 años procedente de Tetuán y llegado en la avalancha del pasado jueves, colabora ahora como voluntario repartiendo bocadillos y organizando el acceso de los migrantes a las duchas.

Hamed ha indicado que parte de los alimentos, la ropa y el calzado proceden de donaciones realizadas por particulares y asociaciones, mientras que también ha recibido material sobrante de campañas humanitarias anteriores, como tiendas de campaña y sacos de dormir que ahora entrega a las personas que permanecen ocultas en los montes o en distintos puntos de la ciudad.

La labor solidaria se desarrolla mientras miles de migrantes continúan en Ceuta tras la entrada masiva. Según los últimos datos facilitados por la Delegación del Gobierno, permanecen en la ciudad unas 2.500 personas, aunque el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, considera que la cifra podría ser superior.

Hamed ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para continuar colaborando mediante la entrega de alimentos, ropa y productos de primera necesidad. "Tenemos que ayudar, por humanidad", ha afirmado.