Ciclistas, peatones y víctimas de accidentes aplauden la reducción de límites máximos de velocidad en las ciudades

Celebran el aumento de 3 a 6 en los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil

Organizaciones de ciclistas, peatones y asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han aplaudido este martes la reducción de los límites máximos de velocidad en las ciudades, aprobada en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior.

En concreto, la presidenta de la coordinadora estatal de entidades de peatones 'Andando', Sonia Jichi Ribera, ha asegurado a Europa Press que desde su organización apoyan "cualquier medida capaz de favorecer y fomentar la movilidad peatonal, como la reducción de velocidad en ciertas calles".

No obstante, ha apuntado que echan de menos "una apuesta clara por un modelo de ciudad centrado en el peatón, que es clave en la descarbonización y la protección de la salud pública". "Las medidas de control y sanción deben ir acompañadas de una campaña de sensibilización en las que se dé a conocer a la ciudadanía los derechos del peatón, el derecho a la salud y a la integridad física de todos", ha argumentado.

Para Jichi Ribera, el centro de las políticas de movilidad "deben ser la protección de la infancia, los ancianos y las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que son los que a día de hoy han perdido su autonomía como consecuencia del dominio del motorizado".

"AÑOS ESPERANDO REFORMAS DE ESTE CALADO"

Laura Vergara, coordinadora general de ConBici, ha puesto de relieve que en su organización llevan "años esperando reformas de este calado" ya que los cambios en las normas generales de la circulación de vehículos y peatones "constituyen uno de los mejores indicadores de la evolución que la sociedad pretende en el uso de los espacios compartidos que constituyen las vías públicas y, a la vez, pone de manifiesto la sensibilidad de la ciudadanía en lo relativo a seguridad vial".

MODOS DE MOVILIDAD NO CONTAMINANTES

A su juicio, las reducciones de la velocidad "no solo actúan con el objetivo principal de la reducción de la siniestralidad en el ámbito urbano, sino que además permitirán impulsar los modos de movilidad no contaminantes y que requieren menos recursos energéticos, englobando todo ello en la disminución de la contaminación en las ciudades y en la lucha contra el calentamiento global, y así como el impulso de los modos de movilidad activa que redundan en beneficio de la salud pública".

Al mismo tiempo, según ha detallado a Europa Press, "se conseguirá aumentar la sensación de seguridad para un verdadero impulso de una movilidad ciclista o movilidad personal a pie, reforzando las medidas que a nivel local están liderando diferentes ayuntamientos". Así, insta a profundizar en la ampliación de las mismas reduciendo los límites de velocidad a 30 en todo el entorno urbano, incluyendo los tramos de travesías.

Laura Vergara también ha animado a la Dirección General de Tráfico, al Ministerio de Transportes y a las administraciones locales a "continuar generando cambios legislativos profundos que garanticen la seguridad vial y la promoción de la movilidad activa a pie y en bicicleta para hacer frente a la crisis sanitaria, climática y socio-económica".

Por su parte, el secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB), Nacho Tomás, ha explicado a Europa Press que la organización ha celebrado que "se endurezcan las penas por comportamientos inadecuados al volante". Por ello, ha destacado que la Red trabaja con el Gobierno en la puesta en marcha de la Estrategia Estatal de la Bicicleta, y en la Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte.

VICTIMAS DE ACCIDENTES

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, Francisco Canes, ha afirmado que este tipo de reformas legislativas son "muy importantes" porque la reducción de velocidad en vías urbanas "protege" a los más vulnerables, es decir, a niños, personas mayores, etc.

Por otra parte, ha puesto el acento en la importancia de la medida por la que se aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil. "Ha habido un cambio, en los últimos 20 años, hemos pasado de que la primera causa de mortalidad en carretera fuese el exceso de velocidad a que sean distracciones y ahí el que el que más peso tiene es el móvil", ha subrayado Canes.

En este contexto, ha recordado que el próximo 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de las Víctimas de accidentes de Tráfico, instaurado por la ONU en el año 2005. "Estas medidas van mucho en la línea y es el momento de sacarlas adelante. Ojalá podamos reducir la siniestralidad un 50% en 10 años", ha declarado, para después añadir que cree que puede ser hasta "mayor" con la tecnología adecuada en los vehículos y si se forma mejor a los conductores.

En esta misma línea, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha dado la "bienvenida" a estas medidas, "esperadas hace ya tiempo", sobre todo aquellas relativas a la reducción de los límites de velocidad en las ciudades, y a los patinetes. "Era muy conveniente, muy necesario el articular algo que los regulara y quedara claro ya dónde pueden circular, dónde no, a qué velocidad, etc.", ha manifestado.

Además, Novella ha hecho hincapié a Europa Press en la relevancia de aumentar de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir con el móvil en la mano y de elevar de 3 a 4 los que se detraen por no usar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección.

"Es algo que se venía reclamando porque parece que mucha gente, si no es a base de sanción, no entiende que es por salvarle la vida, algo tan valioso que tenemos y que a veces no lo apreciamos", ha concluido la presidenta de Stop Accidentes.