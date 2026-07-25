Cielos despejados y subida de temperaturas en la mayor parte de España el domingo con tormentas en Baleares y Cataluña

Archivo - Plentzia (Bizkaia), en una jornada soleada. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este domingo predominarán los cielos despejados y la subida de las temperaturas máximas en la mayor parte de España, aunque habrá tormentas en Baleares, Cataluña y Murcia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet registra avisos amarillos por lluvias, tormentas y olas en las Islas Baleares y Cataluña, así como por tormentas por la tarde en Murcia.

En esa línea, como fenómenos significativos destaca los probables chubascos y las tormentas fuertes en Baleares y el litoral central de Cataluña, con posibilidad de alguna tormenta fuerte aislada en el interior de Murcia y de granizo en las tres regiones, y rachas muy fuertes de viento en el prelitoral de Tarragona y Castellón.

La agencia prevé estabilidad en la mayor parte del país y predominio de cielos poco nubosos o despejados, con las excepciones antes mencionadas y las del área cantábrica y las vertientes septentrionales de la Ibérica norte.

En Canarias, apunta nubosidad persistente en el norte de las islas de mayor relieve y posible presencia de polvo en suspensión en las orientales.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, exceptuando las regiones mediterráneas y el tercio nordeste peninsular con descensos que se prevén localmente notables en Baleares y fachada oriental peninsular. En concreto, se superarán los 35ºC en depresiones de la vertiente atlántica sur y en puntos de Alborán y del Segura.

Por su parte, las mínimas descenderán, salvo en el cuadrante suroeste peninsular, y se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y Guadalquivir, mientras que no se esperan cambios en Canarias.

Respecto al viento, soplará el alisio en Canarias, la tramontana en Ampurdán y el cierzo en el Ebro con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, con viento moderado de norte en Baleares y en los litorales de Galicia y sureste peninsular, y del oeste en el Cantábrico, golfo de Cádiz y en el Estrecho y Alborán --este último irá amainando--.

Finalmente, la Aemet señala un predominio de viento flojo de componente norte en el resto, salvo en la fachada oriental peninsular, donde será del este.

En el desglose de temperaturas por provincias, destacan como máximas los 38ºC de Sevilla y Córdoba, los 37ºC de Badajoz y los 36ºC de Murcia. Por el contrario, las mínimas más bajas se registrarán en León (9ºC) y en Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel (todas ellas con 10ºC).