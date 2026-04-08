Ciencia y UNED firman el Plan Plurianual 2026-2029 para sumar a 20.000 alumnos más con un refuerzo de 90 millones

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal. - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, han firmado este miércoles el Plan plurianual 2026-2029 para la ampliación de la oferta de titulaciones universitarias de alta demanda y de elevado valor estratégico.

Este plan supone un refuerzo de 90 millones de euros en transferencias del Gobierno a la UNED que permitirá a la institución crecer para "poder absorber a 20.000 estudiantes más en los próximos años", según ha indicado Morant. "Nos hemos comprometido a crecer para poder absorber a 20.000 estudiantes más en los próximos años, en grados de alta demanda, en másteres habilitantes, etc.", ha añadido.

Las nuevas plazas se distribuirán en ámbitos estratégicos como la salud, la educación o la ingeniería, y supondrán un aumento, hasta 2029, del 46% de su oferta actual de estudios oficiales.

Morant ha subrayado que este Plan --el "mejor de toda la historia" de la institución-- se ha firmado "con Presupuestos prorrogados ya que el Ejecutivo "cree y apuesta" por la UNED. "(Sabemos) que la apuesta estratégica de nuestro país es la universidad pública", ha recalcado.

A su vez, ha avisado de que "algunos" están tratando de dar "el estoque mortal" a la universidad pública. En este sentido, ha advertido de que si no se impide que lo hagan, España no va a "seguir construyendo la sociedad en democracia" que se lleva construyendo durante los últimos 50 años. "Si no hay igualdad de oportunidades, si la universidad no sigue siendo ascensor social, (...) vamos a ser una peor sociedad", ha indicado.

"SALTO CUALITATIVO"

Por su parte, Mairal ha puesto en valor el plan de financiación plurianual, que permitirá a la institución "generar certidumbres y dar credibilidad" a los muchos proyectos en los que está implicada. "Supone un salto cualitativo hacia un modelo significativo más estable y más robusto", ha celebrado.

Según ha dicho, este plan permitirá a la institución pasar de una situación "de escasa capacidad de crecimiento" hacia otra que le permitirá aumentar plazas para los alumnos, renovar sus plantillas docentes e innovar la modalidad semipresencial. Por último, ha abogado por seguir "cuidando" de la UNED, "que ha sido exponente de la máxima democratización del conocimiento" en España.