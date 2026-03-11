Científicos recomiendan en la UE eliminar de la PAC los pagos que incentivas prácticas con mayor intensidad de CO2

Archivo - Gallinas en gallineros en A Mariña, a 9 de noviembre de 2025, en A Mariña, Lugo, Galicia (España). Se trata de explotaciones avícolas de los concellos de Barreiros, Ribadeo y A Pontenova. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático ha avisado que el sistema agroalimentario de la Unión Europea (UE) está cada vez "más expuesto" a los crecientes riesgos climáticos y las políticas vigentes no son "suficientes" para lograr la transformación "necesaria" del sistema. Por ello, ha lanzado recomendaciones como eliminar progresivamente los pagos de la Política Agraria Común (PAC) que incentivan las prácticas con mayor intensidad de gases de efecto invernadero (GEI).

Este es uno de los consejos recogidos en 'Adaptación y mitigación del cambio climático en el sistema agroalimentario: Recomendaciones para políticas coherentes de la UE', el informe que el Consejo ha publicado este miércoles. Estos están enfocados en las próximas revisiones del presupuesto de la UE, de la PAC y del marco climático 2031-2040, que según el organismo representan una oportunidad "crucial" para realinear la política agrícola con los objetivos climáticos, incluyendo el aumento de la resiliencia climática del sector.

En el texto, concluye que el progreso actual no se ajusta a los objetivos climáticos de la UE para 2040 y 2050 ni se adapta al ritmo del agravamiento de los riesgos climáticos. Asimismo, incide en que las políticas vigentes no son "suficientes" para lograr la transformación necesaria y hacer frente a los riesgos relacionados con el clima para los agricultores y la seguridad alimentaria.

Por ello, recomienda explorar mecanismos alternativos de apoyo a los ingresos que sean "coherentes" con los objetivos climáticos. Asimismo, aconseja introducir un mecanismo de fijación de precios de GEI específico para el sistema agroalimentario y aplicar el principio de que "quien contamina paga" de forma "gradual y adaptativa". A la vez, insiste en reinyectar los ingresos en el sector para apoyar a los agricultores y recompensar la absorción de carbono.

Entre sus indicaciones, el Consejo también insta a garantizar una financiación pública "adecuada y oportuna" para costear la transición. A su vez, destaca la posibilidad de reforzar las herramientas que ayuden a los agricultores a hacer frente a los impactos climáticos inevitables. En este sentido, anima a proporcionar apoyo dirigido a la transición para ayudar a estos profesionales a superar las barreras financieras y de conocimiento. Al margen de ello, invita a promover dietas saludables y respetuosas con el clima y reducir el desperdicio de alimentos.

Por último, el Consejo Consultivo hace hincapié en que la transición debe ser "gradual y justa", con apoyos dirigidos para los agricultores y las regiones que enfrentan los mayores desafíos para llevar a cabo los cambios. El presidente del Consejo Consultivo, el profesor Ottmar Edenhofer, ha recordado que se requiere de reducciones significativas de las emisiones en toda la economía para alcanzar los objetivos climáticos de la UE para 2040 y 2050 de forma rentable.

"Si bien la agricultura ha hecho avances, la magnitud y el ritmo de las reducciones aún no son suficientes. El sector tendrá que intensificar sus acciones en los próximos años, tanto para contribuir a la neutralidad climática como para proteger los medios de vida de los agricultores, apoyar a las comunidades rurales y garantizar el suministro de alimentos en Europa a medida que el clima continúa cambiando", ha indicado.