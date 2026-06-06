Cientos de jóvenes llegan a la Plaza de Lima para asistir a la vigilia: "Esperamos un mensaje de esperanza"

Cientos de jóvenes se preparan para asistir a la vigilia presidida por León XIV, este 6 de junio en la Plaza de Lima de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de jóvenes han comenzado a ocupar sus posiciones en la madrileña Plaza de Lima para asistir en la tarde de este sábado a la Vigilia de Oración presidida por el Papa León XIV, en el que será su primer gran acto multitudiario de su viaje apostólico a España. "Esperamos un mensaje de esperanza", han manifestado.

Aunque el acto no dará comienzo hasta las 18.30 horas y la llegada del Pontífice no se espera hasta las 20.30 horas, el ambiente en los alrededores ya estaba repleto de emoción, alegría y entusiasmo antes de la apertura de las puertas, a las 16.30 horas. A las 16:45 horas, ha empezado a sonar en la plaza Picasso la canción 'Hakuna Matata', que ha dado paso a la apertura de puertas para acceder a los sectores fijados.

Así, en las cercanías del Paseo de la Castellana se preparan miles de jóvenes para acceder al acto como Antonio (24 años) Juanmi (24 años) y Javi (23 años), tres amigos de Málaga que están "orgullosos" de que el Papa visite España al inicio de su pontificado.

"NOS PROMETIERON PODER FORMAR UNA FAMILIA Y NO PODEMOS"

"Esperamos que mande un mensaje de esperanza para los jóvenes que estamos en un momento complicado porque nos prometieron que podríamos formar una familia y tener una vivienda y no podemos", aseguran en declaraciones a Europa Press.

Especialmente emocionada está la familia de Inmaculada (49 años) que acude a la vigilia para acompañar a su hija Esther (19 años), una joven con discapacidad. "Si tuviera que enviarle un mensaje sería 'tengo sed, danos de beber'", afirma esta madrileña, madre de seis hijos.

Por su parte, Mercedes (40 años), una religiosa de Madrid acude al acto en la Plaza de Lima acompañada de su parroquia, espera que el Pontífice mande un mensaje que ayude a "renovar la fe de todos los españoles".

Esta tarde, los asistentes a la vigilia podrán disfrutar de las actuaciones de Lola Tuduri, Ignacio Serrano, Depol, Antonio José, Inazio y Hey Kid, Besmaya y Malmö, Beret y Mr. Rain, Siloé y del número Samaritano del musical Godspell, de Antonio Banderas.

Posteriormente, tendrá lugar la entrada procesional de la Virgen de la Almudena y el rezo rosario, así como las actuaciones del grupo Hakuna y Tuyo. Para este acto, se han inscrito 240.000 jóvenes.

Tras visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', sobre las 18.00 horas, el Papa realizará su segundo recorrido en papamóvil para presidir la Vigilia de Oración con los jóvenes, donde pronunciará un discurso y responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida.