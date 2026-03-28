Cientos de personas se manifiestan en Madrid para exigir que pare "la violencia extrema" hacia las personas trans

Un grupo de personas durante una manifestación contra las agresiones a personas Lgtbi+ y la amenaza a sus derechos, a 28 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas --250 según confirma Delegación del Gobierno en Madrid-- se han manifestado este sábado en la capital para exigir que pare "la violencia extrema" y "los discursos de odio" hacia las personas transexuales en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans que se celebra el próximo martes 31 de marzo, como han expresado desde la organización de la protesta.

La protesta, convocada la Federación Plataforma Trans, ha partido desde la plaza Pedro Zerolo bajo el lema 'Frente al fascismo, orgullo y furia trans' y tiene lugar después de una agresión en grupo hacia una joven transexual, Bianca.

Bianca Lizbeth Fernández, mujer trans y Miss Zamora, fue víctima de una agresión en La Bañeza (León) por diez personas el pasado fin de semana. Durante la marcha, los manifestantes han entonado consignas como "Bianca, hermana, aquí está tu manada".

A la manifestación han asistido la secretaria LGTBIQA+ de Podemos y presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, y la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero.

EXIGE A SÁNCHEZ QUE "PARE LA VIOLENCIA"

Cambrollé ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "pare" la "violencia extrema" que sufre el colectivo LGTBI. "Es urgente parar esto con las herramientas que el estado dispone, las agresiones hay que pararlas, pero hay que parar también los discursos de odio en las redes sociales", ha afirmado en declaraciones a medios de comunicación.

"Es urgente y creo que hoy también vamos a medir el compromiso de las fuerzas políticas que en campaña nos pide el voto al colectivo LGTBI y que seguramente veremos todas en día del orgullo ponerse el pin del orgullo, pero que hoy tendrían que estar aquí", ha añadido la secretaria LGTBIQA+ de Podemos.

Asimismo, ha denunciado el "clima de violencia y de odio a nivel global" contra el colectivo LGTBI, señalando las "consignas hechas por Donald Trump" y a los intentos de "recortar derechos" en Portugal y en España, donde, según ella, "el Partido Popular junto con Vox amenazan con recortar leyes" que han costado "años y años de lucha".

"Hoy defender al colectivo LGTBI es defender a todas. En esta campaña de odio en la diana estamos las personas racializadas, estamos las personas feministas y estamos el colectivo LGTBI", ha insistido Cambrollé.

Asimismo, la secretaria LGTBIQA+ de Podemos ha reclamado que se actúe contra las "brutales palizas" que han sufrido personas LGTBI, como la ocurrida "la pasada semana con esa brutal paliza que sufrió la chica trans en León", refiriéndose a Bianca, o la "brutal paliza que las fuerzas de seguridad privada hicieron en el concierto de Yurena".

RESPONDER "CON MÁS VISIBILIDAD Y CON ORGULLO" A LA TRANSFOBIA

Por su parte, Montero, ha afirmado que "el mensaje más importante" frente "a quienes intentan extender el odio y la transfobia" es responder "con más visibilidad y con orgullo de que todo el mundo pueda ser quien es".

"Eso es lo que significa la visibilidad, el orgullo de una sociedad que celebra las vidas de tantas personas trans y de tantas personas LGTBI que durante demasiado tiempo la sociedad las ha querido invisibles y las ha relegado al sufrimiento, a la invisibilidad, al estigma, al odio, a la violencia", ha asegurado en declaraciones a medios de comunicación.

Asimismo, Montero ha agradecido "a todas estas personas trans y LGTBI que a pesar de ello han estado siempre en primera línea no solamente para conquistar sus derechos sino también para hacer a nuestra sociedad mejor".

La exministra de Igualdad ha aseverado además que "una sociedad que respeta, defiende y celebra los derechos de las personas trans es una sociedad mejor", al tiempo que ha insistido en que "frente a ese odio y a esa violencia" que "vemos desgraciadamente como crece" hay que responder "con más visibilidad, con más orgullo, con más furia trans".

"Lo más importante que tenemos en la vida y lo que nos hace más humanos es que en la sociedad todo el mundo pueda vivir sus vidas y no solo imaginarlas, que es lo que dice Alana Portero, y creo que todo el mundo puede vivir sus vidas", ha afirmado Montero.