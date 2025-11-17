Clabe y Dircom sellan un acuerdo estratégico para impulsar la comunicación y el periodismo responsable

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club Abierto de Editores (Clabe) y la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) han firmado un acuerdo de colaboración para promover iniciativas conjuntas que fortalezcan la comunicación, la labor editorial y la creación de contenidos informativos de calidad.

El documento ha sido suscrito por el presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, y el de Clabe, Arsenio Escolar, en Madrid y en él ambas partes se comprometen a fomentar "el intercambio de conocimiento, la difusión de buenas prácticas y el desarrollo de proyectos que impulsen la profesionalización del sector y la defensa de la información veraz y responsable".

Con este acuerdo, ambas subrayan su voluntad de "aunar sinergias en favor de un entorno informativo sólido, riguroso y comprometido con la sociedad", y sientan las bases para futuras acciones conjuntas destinadas a reforzar el papel estratégico de la comunicación y a contribuir activamente a optimizar aspectos como la medición de audiencias, el respeto a los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la desinformación.

El presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, ha asegurado que "este acuerdo refleja una forma de entender la comunicación basada en la colaboración y la confianza". "Tanto en Clabe como en Dircom compartimos la idea de que, cuando medios y comunicadores trabajan juntos, se genera un impacto real en la calidad de la información y en la relación con la sociedad. Es un paso que suma valor, refuerza la transparencia y demuestra que avanzar juntos siempre da mejores resultados", ha indicado.

Además, el presidente de Clabe, Arsenio Escolar, afirmado que "la colaboración entre ambas asociaciones y el conocimiento mutuo de la actividad que desempeñan los medios asociados a Club Abierto de Editores y a Dircom son la base para una cooperación real, que ayude a unos y otros a ser más eficientes y dotar de mayor credibilidad y transparencia las actividades que realizamos".