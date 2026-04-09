CNAE pide fijar por ley un mínimo de kilómetros obligatorios en carreteras secundarias tras los datos de Semana Santa

Vehículos accidentados en la carretera A-1, a 1 de abril de 2026, en Quintanapalla, Burgos, Castilla y León (España). La carretera A-1 está cortada al tráfico a la altura del término municipal del Quintanapalla, en la provincia de Burgos, como consecuenci - Tomás Alonso - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha reclamado este jueves que se establezca por ley un número mínimo de kilómetros obligatorios en carreteras secundarias durante la formación práctica tras los datos de siniestralidad de Semana Santa. El 90% de las muertes se produjeron en vías convencionales.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, en la actualidad "la formación práctica de los futuros conductores está condicionada por la ubicación de los centros de examen, dejando en la mayoría de los casos en un segundo plano a las vías secundarias".

En este sentido, ha explicado que "los centros se enfrentan a la reticencia del alumnado" ya que el aspirante, "enfocado en aprobar el examen práctico, suele mostrarse reacio a realizar trayectos que no forman parte de las rutas habituales de evaluación, percibiendo estas clases como 'menos útiles' para su objetivo".

Por otro lado, CNAE solicita la implementación de módulos de concienciación y sensibilización vial obligatorios en las autoescuelas. "Estos módulos están diseñados para que el alumno comprenda los riesgos reales, las consecuencias de las distracciones y el impacto de las conductas de riesgo, más allá de la mera memorización de normas", ha concluido.