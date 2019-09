CNMC insta a la RFEF a adecuar "completamente" su propuesta de comercialización de derechos de la Copa del Rey a la ley

Publicado 09/09/2019 11:18:20 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a adecuar "completamente" su propuesta de comercialización de los derechos de retransmisión audiovisual en España, fase previa territorial y de los resúmenes de la Copa del Rey para las temporadas 2019 a 2022, a la legislación vigente.

Así lo ha dado a conocer este lunes 9 de septiembre la CNMC, que no obstante ha emitido un informe en el que valora "positivamente" la incorporación de ciertas observaciones realizadas previamente por la Comisión en los informes. El pasado 18 de julio, la CNMC informó sobre la propuesta de la RFEF para la comercialización de los derechos audiovisuales de retransmisión del Campeonato de Copa de SM el Rey para las temporadas 2019-2020.

Asimismo, el organismo estatal ha recordado que las condiciones generales de comercialización de los lotes correspondientes a los resúmenes en abierto y de pago y a la fase previa territorial habían quedado pendientes de formular por la RFEF.

En este contexto, la Comisión ha publicado un informe en el que insta a la RFEF a "delimitar con precisión las facultades que le han sido otorgadas y limitarlas a 'la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito del Real Decreto-ley 5/2015', en particular en lo relativo a la producción de resúmenes por la RFEF".

No incluir las reservas de derechos, derechos no exclusivos, delimitación de los derechos incluidos en los lotes, derechos reservados, otros derechos, etc., que no se justifican; y no incluir oportunidades y obligaciones comerciales relativas a la publicidad que no se encuentran amparadas por la norma jurídica de aplicación son otras consideraciones que la Comisión hace en su informe.

También defiende la necesidad de ajustar los estándares mínimos de producción fijados por la RFEF "a su finalidad razonable, sin excederla, particularmente en lo que se refiere a la aprobación previa por la RFEF del uso y diseño de elementos vinculados a tal producción".

Asimismo, la CNMC insta a la Federación a "precisar cuestiones que quedan insuficientemente determinadas" como por ejemplo el "modo de determinación de los costes de producción de los resúmenes o referencias tomadas para la determinación de precio de adquisición de los derechos".

La CNMC ha realizado este informe previo de la propuesta de comercialización de estos derechos en virtud de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2015, de medidas urgentes en relación a la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

La CNMC recuerda que la Propuesta de comercialización presentada por la RFEF estará sujeta a los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC), y artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en todos aquellos aspectos que excedan el amparo recogido en el Real Decreto-ley 5/2015.