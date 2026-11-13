La coalición 'Que los contaminadores paguen' premia a Guterres por exigir responsabilidades a la industria fósil. - 350.ORG

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición internacional 'Que los contaminadores paguen' ha premiado en la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía) al secretario general de la ONU, António Guterres, por sus llamamientos a abandonar los combustibles fósiles y exigir responsabilidades a esta industria por la crisis climática, según ha informado este viernes la ONG internacional 350.org.

El galardón, entregado por representantes del movimiento mundial por la justicia climática, reconoce los llamamientos constantes y cada vez más enérgicos de Guterres a los gobiernos para que aceleren la transición hacia fuentes de energía no fósiles, exijan responsabilidades a la industria y hagan que los responsables de la destrucción del clima paguen por los daños que han causado.

La coordinadora de la coalición, Louise Hutchins, ha reconocido el "liderazgo" de Guterres al utilizar la autoridad de la ONU "para hacer frente a una de las industrias más poderosas del mundo".

"En un momento en que las empresas de combustibles fósiles siguen obteniendo enormes beneficios mientras las comunidades se enfrentan a una devastación climática cada vez mayor, él ha estado dispuesto a hablar con franqueza sobre la responsabilidad de la industria y la necesidad de que los contaminadores paguen por sus acciones", ha recalcado.

A su juicio, las palabras de Guterres, que asiste en Antalya a su última Cumbre del Clima como secretario general de Naciones Unidas, han contribuido a reforzar las demandas de un movimiento global "que lleva años luchando para desenmascarar el poder de la industria de los combustibles fósiles, desafiar su influencia sobre los gobiernos y garantizar justicia para las personas que sufren las mayores consecuencias de la crisis climática".

"Nos enorgullece rendirle homenaje", ha añadido.

"JAMÁS ME RENDIRÉ"

En su encuentro con la sociedad civil este viernes, Guterres ha agradecido su papel en los avances climáticos, como el acuerdo para iniciar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, la creación del Fondo de Pérdidas y Daños y el reconocimiento de las obligaciones jurídicas de los Estados de proteger el clima.

Sin embargo, ha advertido de que la insuficiente acción de los gobiernos está llevando al mundo a superar el límite de calentamiento de 1,5°C y ha reclamado reducir al mínimo la magnitud y duración de ese rebasamiento.

Su Pacto por la Justicia Climática propone convertir las promesas en planes nacionales con plazos definidos y apoyo a los trabajadores y comunidades afectados, ampliar los sistemas de alerta temprana y la protección de las poblaciones vulnerables, cumplir los compromisos de financiación y hacer que quienes contaminan paguen su parte.

Además, ha pedido a la sociedad civil que concentre sus esfuerzos en defender la ciencia frente a la desinformación, exigir cuentas a gobiernos, empresas e instituciones financieras y garantizar la participación de los grupos habitualmente excluidos en las decisiones climáticas.

También ha reclamado proteger a los defensores ambientales y el derecho a la protesta pacífica, y escuchar las demandas de los jóvenes, que vivirán durante décadas con las consecuencias de las decisiones actuales.

"He utilizado este cargo para decir la verdad, alzar la voz y unir a las personas. Seguiré haciendo ambas cosas hasta mi último día de mandato. Y cuando me marche, seguiré estando a su lado como defensor y aliado. Y puedo asegurarles que nunca, jamás me rendiré", ha recalcado.