COGAM renueva su Junta Directiva con Ava Fernández y Nacho Cortés para relanzar su estrategia cultural y comunicativa - COGAM

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Extraordinaria celebrada esta semana por COGAM, Colectivo LGTBI+ de Madrid, ha aprobado la ampliación de su junta directiva con la incorporación de Ava Fernández y Nacho Cortés, que se integran en el equipo con un respaldo del 79% y el 82% de los votos, respectivamente.

La decisión supone un nuevo paso en la renovación del liderazgo interno de la organización en un momento "especialmente reevante" para el movimiento LGTBI+, y refuerza el equipo que encabeza el presidente Ronny de la Cruz.

Desde la entidad destacan que esta ampliación responde a la voluntad de fortalecer la vida asociativa, mejorar la capacidad organizativa interna y relanzar su estrategia cultural y comunicativa.

La incorporación de Ava Fernández se orienta al impulso del asociacionismo, la activación de la militancia y la participación de las personas socias, así como al fortalecimiento de la formación interna y la detección de nuevos talentos dentro de la organización.

Por su parte, Nacho Cortés asumirá el desarrollo de nuevas líneas de comunicación estratégica, la exploración de formatos audiovisuales y la coordinación de proyectos vinculados al área de Cultura y a las relaciones institucionales. Entre sus prioridades se encuentran la renovación de 'La Oculta', el festival cultural LGTBI+ de COGAM durante el Orgullo, y la recuperación de la revista 'Entiendes?'.

Con estos nombramientos, COGAM busca consolidar una junta directiva "más diversa y preparada" para afrontar los desafíos actuales del movimiento, reforzando su papel como "referente" del activismo en Madrid y su conexión con la comunidad.

En paralelo, COGAM celebra este jueves 24 de abril una jornada en el Congreso de los Diputados con motivo de su 40 aniversario, con representantes institucionales, activistas y agentes sociales y culturales para reflexionar sobre la evolución del movimiento LGTBI+ y los retos pendientes.