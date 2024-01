Colectivos trans recurrrián el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las mujeres

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Colectivos trans han anunciado este lunes un recurso contra el nombramiento de la nueva directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García.

En concreto, ha sido la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-aliadas las que han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo contra el contra el Real Decreto 1222/2023, de 27 de diciembre, del Ministerio de Igualdad por el que se nombra directora del Instituto de las Mujeres a Isabel García.

Así, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, y la presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, atenderán este martes a los medios frente al Ministerio de Igualdad para explicar los detalles.

Precisamente, ambas entidades se concentraron el pasado martes 9 de enero frente a Igualdad para pedir el cese de García por sus discursos "abiertamente transfóbicos". "Se acabó", "si no hay destitución, ministra dimisión", "si no hay destitución, fuera del orgullo", "si no hay destitución, habrá furia trans" o "el feminismo es inclusivo" fueron algunos de los lemas que han gritado los participantes.

"Hoy es un día triste para nosotros pero también lleno de rabia, porque no vamos a cesar hasta que esta mujer quede destituida y, si no lo hace, vamos a pedir la dimisión de esta ministra por incompetentes, y vamos a declarar al Partido Socialista un partido non grato en todos los orgullos", aseguró Cambrollé para añadir que, si no conseguían su objetivo, llevarían a cabo una "campaña activa" en las elecciones europeas, así como en las elecciones autonómicas, "diciendo que votar a PSOE es votar odio, es votar transfobia".

El nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres se produjo el pasado 28 de diciembre. El mismo día, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas pidieron a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que revocase la designación de García y que, en su lugar, pusiese al frente "a una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans".

En esta línea, denunciaron que García "ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans" e indicaron que "los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García".