MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 19 de julio, ha estado formada por los números 18, 36, 32, 25, 46 y 5. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.102.121,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.800.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Mazarrón (Murcia) situada en Larga, 4 y en el Despacho Receptor nº 55.175 de Ourense, situado en Remedios, 2.