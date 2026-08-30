MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 30 de agosto, ha estado formada por los números 18, 21, 27, 30, 40, 46. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 1.901.017 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 336.781 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de la Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife), situada en Crta. General, 39.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 122.466 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Ibiza (Illes Balears), situada en Avenida Isidoro Macabich, 25.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 42 boletos acertantes, que recibirán 1.458 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.252 boletos acertantes, que recibirán 28 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 60.782 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.