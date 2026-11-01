MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 1 de noviembre, ha estado formada por los números 27, 28, 47, 35, 9, 48. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 1.958.600,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 71.555 de Écija (Sevilla), en el nº 79.010 de Gandía (Valencia) y en la Administración de Loterías nº 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid).