MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 4 de septiembre, ha estado formada por los números 1, 5, 6, 29, 40, 42. El número complementario es el 2 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.393.858 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de San Javier (Murcia), situada en C.C: Dos Mares. Carretera Nacional 332, Km 32, L-B13-A.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.