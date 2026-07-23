MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 23 de julio, ha estado formada por los números 30, 45, 44, 19, 39 y 15. El número complementario es el 41 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor no 23.005 de Castellón de la Plana, situado en Campoamor, 1-A.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 18.110 de Burgos, situado en Av. del Cid, 70, y en el nº 44.225 de Las Huesas - Telde (Las Palmas), situado en África, 22.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 60 boletos acertantes, que recibirán 1.152 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.537 boletos acertantes, que recibirán 29 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 68.238 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.