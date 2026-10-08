Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves

Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 8 octubre 2026 22:57
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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 8 de octubre, ha estado formada por los números 47, 2, 8, 26, 25 y 39. El número complementario es el 48 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.627.557 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Gijón (Asturias), situada en Río de Oro, 8.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Barbastro (Huesca), situada en General Ricardos, 6 y en la nº 3 de Monforte de Lemos (Lugo), situada en Concepción Arenal, 48.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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