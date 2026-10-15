MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 15 de octubre, ha estado formada por los números 35, 48, 6, 40, 7, 19. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.356.247,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.200.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 14 de Pamplona (Navarra) situada en Sanguesa, 12; en el Despacho Receptor nº 26.110 de Carrión de CalatravA (Ciudad Real), situado en Iglesia, 12 y en el nº 88.005 de Vigo (Pontevedra), situado en Av. Fragoso, 73.