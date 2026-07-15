MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 15 de julio, ha estado formada por los números 45, 44, 31 19, 7 y 23. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.758.803 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº05.650 de Serón (Almería), situado en Plaza Nueva, 2.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº05.650 de Serón (Almería), situado en Plaza Nueva, 2; en el nº44.575 de Pozo Izquierdo (Las Palmas), situado en Casa Santa, 21 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.