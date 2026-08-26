MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 26 de agosto, ha estado formada por los números 12, 40, 25, 7, 26 y 33. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.367.103 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías no 2 de Jaca (Huesca), situada en la calle Obispo, 1.