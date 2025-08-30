MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 30 de agosto, ha estado formada por los números 7, 10, 24, 28, 35 y 36. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.734.708,5 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto, un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el despacho receptor número 67.195 de Arico (Santa Cruz de Tenerife), situado en TF 1 PK. 44,2 - Autopista Sur, St. Cruz - Los Cristianos.