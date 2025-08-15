MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 15 de agosto, ha estado formada por los números 14, 2, 26, 36,18 y 48. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 8. La recaudación del sorteo ascendió a 1.852.534,50 euros.

De primera categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 13 de Cádiz, situada en Acacias, 8.