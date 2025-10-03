MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 3 de octubre, ha estado formada por los números 44, 8, 45, 34, 26, 25. El número complementario es el 10 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.437.559 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 700.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el despacho receptor número 11.765 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), situado en Rambla Principal, 69.